Монди СЛПК остановит работу для проведения планового капитального ремонта

АО «Монди СЛПК» в плановом порядке остановит производство для проведения капитального ремонта технологического оборудования. В этом году главный ремонт предприятия продлится с 29 мая по 9 июня, в нем не будет безводного периода, а с 1 по 2 июня будет полностью остановлена подача газа.

– Наш комбинат – это очень большой и сложный механизм. Все его части должны функционировать как единое целое. Ежегодный капитальный ремонт играет ключевую роль в обеспечении эффективности и безопасности целлюлозно-бумажного производства, – подчеркнул генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

В период останова комбината будет реализовано 43 инвестиционных проекта по модернизации оборудования на энергетическом, целлюлозном и бумажном производствах. Работы будет выполнять собственный ремонтный персонал предприятия и сотрудники более 60 подрядных организаций. Во время капремонта особое внимание на комбинате уделяют соблюдению правил промышленной безопасности и охраны труда.

Фото tadviser.ru