«Зеленые фуражки» отметили профессиональный праздник

В минувшее воскресенье в России отмечался День пограничника. В этом году исполнилось 99 лет со дня образования погранвойск. В Сыктывкаре праздник традиционно начался с митинга у памятника «Скорбящий воин». Участники митинга возложили цветы к памятнику, а затем – к мемориалу «Вечная слава», где собрались ветераны пограничных войск, члены их семей, представители администрации Сыктывкара и руководства республики.

От руководства региона пограничников поздравили заместитель председателя правительства, министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев и министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев. Они, как выяснилось, сами являются ветеранами погранвойск.

– Сегодня наш праздник, уважаемые братья пограничники. Мы большая сила и в правительстве представлены двумя мощными министрами. Поэтому мы всегда рядом с вами. Я служил в 1978-1980 годах на китайской границе в Дальневосточном пограничном округе, войсковая часть №2068. Если найдутся сослуживцы, то буду рад общению, – сказал Анатолий Князев.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов присоединился к поздравлениям, отметив, что пограничники первыми принимают самый сильный и подготовленный удар, делая все, чтобы не пустить врага на территорию нашей Родины.

– Каждую минуту пограничники охраняют рубежи на боевом посту. Искренне благодарю вас за службу и поздравляю с профессиональным праздником, – сказал Валерий Козлов.

После митинга и возложения цветов колонна пограничников отправилась в Кировский парк, где для них подготовили концертно-спортивную программу. Четвертый год подряд на празднике при грантовой поддержке мэрии Сыктывкара проводился конкурс «Лучший пирог заставы». Всего на суд гостей мероприятия представили 17 пирогов. Каждый из участников конкурса стал победителем в своей номинации. Также на площадке праздника работали полевая кухня и различные военно-спортивные площадки: сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки и лука, армрестлинг…

В других городах Коми «зеленые фуражки» также отмечали профессиональный праздник, не оставшись без внимания местных властей. Мэр Инты Лариса Титовец выступила с теплыми пожеланиями на открытии памятника павшим и живым пограничникам возле здания местного ДОСААФ. Новый арт-объект установили за день до праздника. На мероприятии было около ста человек. Печорские «погранцы» встретились у мемориала ветеранам Афганистана. Около двадцати пограничников почтили память павших товарищей и отправились кататься по городу на автомобилях с флагами.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и vk.com