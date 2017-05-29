В духе исторической реконструкции, или Ход «Слоном»

Музыкально-поэтической, развлекательной и познавательной ночью подвела итоги прошедшего сезона труппа театра драмы имени Виктора Савина. На сей раз театральная ночь проходила под брендом исторической реконструкции.

Ночь в театре проходит здесь уже в четвертый раз. И каждую устроители проводят по определенной тематике. В прошлом году, например, это был познавательный квест зрителей по внутренним цехам театра. В этот раз организаторы сосредоточились на революционно-советской теме, о чем можно было догадаться по вооруженным до зубов красноармейцам, встречающим гостей у входа. В это время у боковой стены театра развернулась большая танцплощадка, где юноши и девушки танцевали вальс, фокстрот и танго. В фойе театра работало фотоателье, где можно было запечатлеться в каком-нибудь театральном костюме. Многие зрители, в их числе и артисты театра «Ордым» Гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова, пришли на театральную ночь в стилизованных костюмах. Еще одна фотоплощадка развернулась у модели легендарного самолета У-2, участвующего в новом спектакле – «Небесный тихоход». Художнику театра Эриху Вильсону пришлось какое-то время дежурить у самолета, умоляя участников фотосессии не крутить деревянный пропеллер машины.

В фойе висели советские плакаты, в центре стояла афишная тумба, на которой ночные гости могли оставить поздравления и пожелания театру. Здесь же работала антикварная лавка «Дефицит», в которой можно было приобрести монеты и купюры советского образца, самовар, виниловые пластинки и прочие свидетельства Страны Советов.

Любопытное действо развернулось в театральном буфете. Два лихих морячка и девушка-комиссар (Борис Лагода, Владимир Рочев, Светлана Малькова) заводили посетителей песнями и всевозможными конкурсами. Например, участникам предлагалось отгадать советскую аббревиатуру, а если не отгадать, то придумать нечто свое остроумное. Или придумать продолжение какого-нибудь агитационного рифмованного лозунга, коих, как известно, в рабоче-крестьянской России было превеликое множество. За самые остроумные ответы в качестве приза выдавались билеты на ближайшие спектакли.

В зале истории театра на втором этаже был открыт поэтический салон, посвященный таинствам Серебряного века. Здесь вспоминали о трагических судьбах поэтов, не вписавшихся в волну нового времени, читали стихи Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, слушали живые голоса Александра Блока и Николая Гумилева, сохранившиеся в архивных записях.

После двух часов интерактива зрителям было предложено посмотреть спектакль «Слон» по пьесе Александра Копкова в постановке главного режиссера театра Юрия Попова. Спектакль станет участником международного фестиваля «У Троицы», который пройдет в июне в городе Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА