Под током поэзии

Дипломный проект «Прекрасного разрозненные части…», представленный театром «Ордым» Гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова, получил высокую оценку зрителей и комиссии во главе с министром образования Натальей Михальченковой.

Спектакль был показан в рамках знакомства гимназии со своими новыми коллегами – представителями среднего специального образования и перехода учреждения из одной образовательной системы в другую.

Предварительные волнения заместителя директора гимназии по театральному отделению Виктора Напалкова оказались напрасными, хотя поволноваться и было с чего: спектакль уже был убран на полку до следующего сезона, реквизит свернут, а некоторые задействованные артисты в это время поступали в театральные вузы. Тем не менее хоть и с небольшими помехами, но постановка прошла успешно. Одна из зрительниц, а в зале были и обычные зрители, после спектакля призналась, что за эти 80 минут она узнала про поэзию Серебряного века столько, сколько не узнала ни в школе, ни в двух гуманитарных институтах, где ей довелось учиться.

Действие спектакля происходит в литературно-артистическом кабаре, или арт-подвале «Бродячая собака». На протяжении четырех лет это кафе на Михайловской площади Петрограда являлось своего рода приютом для полуголодных поэтов, отдушиной, местом, где можно было общаться и где всегда находились ценители и критики их творчества.

Поэты приходят в кафе, куда вместо звонка нужно просто постучать молоточком по деревянной доске. Поэты общаются, ссорятся, иронизируют, подтрунивают друг над другом. Они танцуют, но за богемной внешне жизнью порой скрыты трагедии и драмы. Через несколько лет многие из них попадут в жернова исторических событий, многие пропадут: как участника заговора расстреляют Николая Гумилева, застрелится Владимир Маяковский, Анна Ахматова потеряет сына и мужа, в маленьком татарском городе Елабуге уйдет из жизни Марина Цветаева.

Эта часть постановки, где с каждым именем ушедшего поэта артисты срывают подвешенные серебряные ленточки, – самая сильная, самая драматичная, высокая нота спектакля.

В проекте заняты воспитанники театрального отделения гимназии Андрей Зуев, убедительно сыгравший Маяковского, Софья Карнацкая – яркая, талантливая, эмоциональная девушка, которая мечтает связать свою жизнь с театром, Дарина Цивилева – актриса, явно наделенная даром чтеца, Марина Самар – также яркая, творческая натура, сразу привлекающая к себе внимание особым нервом и своим актерским почерком, Хайрет Улусой – замечательная исполнительница песен на стихи Марины Цветаевой и многие другие.

Идея проекта принадлежит педагогу по художественному слову Наталье Михеевой. Музыкальный руководитель, а в спектакле звучат романсы и песни на стихи поэтов Серебряного века, – педагог музыкальных дисциплин Наталья Гнедых. Хореографическая составляющая – заслуга педагога по сценическому танцу Татьяны Пупышевой.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА