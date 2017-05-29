В республике подготовят фрилансеров

В Коми для людей с инвалидностью стартовал новый проект «Образование без границ». Желающие принять в нем участие смогут бесплатно обучиться работать в одной из пяти компьютерных программ, предусмотренных проектом.

Проект реализуется в рамках президентского гранта. Его инициаторы – общественники Федор Блащук и Никита Аникин, известные своими социальными проектами «Стафф Арена», «Стена», «Мобильная и компьютерная грамотность для людей пожилого возраста», «Спорт для всех». Партнером выступила Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов.

Программой предусмотрено освоение одного из пяти направлений: Microsoft Office, Corel DRAW, Photoshop, Premiere Pro, разработка интернет-сайтов. Курс обучения составляет 20 часов на одного человека. К каждому обучающемуся будет прикреплен преподаватель.

Обучение можно пройти на дому. В этом случае обучающимся выдадут ноутбуки. Группы до десяти человек будут формироваться на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, а также на базе Сыктывкарского общества инвалидов.

По итогам прохождения обучения будут выдаваться сертификаты государственного образца Сыктывкарского государственного университета. Проект реализуется по всей республике до 30 сентября 2017 года. Заявки можно отправлять по электронному адресу sgokrovoi@yandex.ru, по телефону Сыктывкарского общества инвалидов 8(8212) 44-13-27.

По мнению разработчиков, программа «Образование без границ» предоставляет людям с инвалидностью, а также их опекунам и законным представителям в возрасте от 16 до 50 лет возможность дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий. И самим людям с инвалидностью, и их опекунам-родителям, которые по определенным причинам не могут полноценно работать, обучающий курс позволит найти работу на удалении и начать получать независимый доход.

Галина ГАЕВА