Газета для ветеранов

Ветераны войны из Коми, проживающие в Москве, получат в подарок подписку на «Республику».

Подписка на газету оформлена от сотрудников Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации в рамках Года добрых дел в регионе. Республиканскую газету во втором полугодии еженедельно четыре месяца подряд будут получать участники и вдовы участников Великой Отечественной войны из Коми, ныне проживающие в Москве, с доставкой на дом.

Благотворительную акцию «Газета – в каждый дом!», объявленную редакцией «Республики», поддержал заместитель председателя правительства – постоянный представитель Республики Коми при президенте страны Григорий Саришвили.

– Каждому ветерану, проживающему в Москве, будет приятно получить свежие новости из родной республики, узнать, чем живет регион, как он развивается, что в нем происходит. И предложенная нашей республиканской газетой благотворительная акция поможет это воплотить в жизнь. Предлагаю сделать подарок нашим дорогим землякам и оформить подписку на газету «Республика», тем самым выразить благодарность ветеранам войны из Коми, – призвал сотрудников представительства в Москве принять участие в акции Григорий Саришвили.

В следующем году планируется расширить количество участников акции, пригласив членов Общественного совета при представительстве и коми землячества.

Игорь ПЕТРОВ