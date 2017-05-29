Кедры для Выльгорта

Агротехникум принял правительственный десант

27 мая глава Коми Сергей Гапликов, руководитель администрации главы Михаил Порядин, министр сельского хозяйства Анатолий Князев, министр образования Наталья Михальченкова посетили агропромышленный техникум в селе Выльгорт, где осмотрели новый учебный центр профессиональных квалификаций и посадили кедры на заложенной в прошлом году аллее.

Субботнее утро для руководителя администрации Сыктывдинского района Олега Лажанева, встречавшего гостей из столицы, выдалось в обоих смыслах хмурым: и погода подвела, и Сергей Гапликов, едва выйдя из машины, отчитал муниципального руководителя за беспорядок на обочинах дороги, по которой он только что приехал. Суть претензий состояла в том, что Выльгорт – это южные ворота Сыктывкара, а водители и пассажиры автотранспорта перед прибытием в столицу региона видят вдоль дороги полуразрушенные строения, покосившиеся заборы и груды мусора. Сергей Гапликов счел, что нужно провести разъяснительную работу с хозяевами участков, примыкающих к автотрассе.

– Необходимо принять соответствующее решение и привести в порядок эту территорию. Поговорите с людьми, объясните им суть проблемы, помогите чем надо. Чтобы вся вот эта придорожная территория, которая идет до Сыктывкара, была вычищена, – дал поручение руководитель региона.

При этом Сергей Гапликов, припомнив, что 27 мая отмечается День соседа, заявил, что в таком случае неплохо бы, чтобы с приведением в порядок проблемных участков помогли те, кто живет рядом. И вообще посоветовал налаживать хорошие отношения с соседями, хотя бы улыбаться при встрече.

Тем временем на площадку перед техникумом принесли лопаты, коробки с саженцами кедра, привезли небольшой прицеп с удобрениями. Аллею в честь героев Великой Отечественной войны студенты агротехникума заложили по своей инициативе осенью прошлого года, теперь же гостям из Сыктывкара предстояло пополнить эту аллею новыми деревцами. Нынешним летом здесь же планируется поставить монумент в память о героях Советского Союза. Сергей Гапликов поблагодарил студентов техникума за хорошую идею, особенно ценную в свете того, что в Коми проходит Год добрых дел.

Посадили в общей сложности два десятка саженцев сосны сибирской кедровой (в просторечии – кедр). Легко вырыть ямки под саженцы удавалось не везде, лопаты налетали на бетонные блоки, оказалось, что в земле остались старые элементы благоустройства двора техникума, которые пришлось «выкорчевывать». Шел дождь со снегом, но принимавший участие в посадках руководитель Сыктывдинского лесничества Андрей Кем уверил, что это даже хорошо, в прохладную и сырую погоду саженцы лучше приживаются.

Закончив с посадками, делегация направилась в учебный корпус, чтобы осмотреть открытый в октябре центр профессиональных квалификаций по подготовке кадров для агропрома. На создание этого центра было выделено 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета. Сейчас здесь можно проходить подготовку и переподготовку по 26 учебным программам и специальностям.

Как пояснила руководитель центра Светлана Савинова, учатся здесь не только студенты агротехникума, но и начинающие фермеры, работники различных сельхозорганизаций. Особо ценно, что в процессе учебы можно получить практические навыки по работе с сельскохозяйственной техникой, узнать, как ее ремонтировать. Для этого здесь есть, во-первых, специализированные компьютерные программы, во-вторых, сюда привозят настоящую технику, которая не занята в этот момент на сельхозработах. В результате те же начинающие фермеры могут разобраться, что же именно им необходимо, а не покупать нужную машину вслепую.

Сергей Гапликов, вспомнив, как выглядели помещения, где сейчас находится центр профессиональных квалификаций, полтора года назад, заявил, что их просто не узнать.

– Конечно, нет предела совершенству, и есть возможность что-то улучшить, добавить, доделать. Но то, что было сделано за год с момента принятия решения о создании центра, – это очень серьезно. Мы нашли возможность помочь учебному заведению с кардинальным обновлением базы, но и сам техникум не остался в стороне, направил на это дополнительно заработанные, привлеченные средства, – отметил руководитель региона. – Внешний вид центра и его наполнение – интерактивные стенды, действующие модели техники – соответствуют самым взыскательным требованиям. Если мы так постепенно, шаг за шагом будем двигаться по всем учебным заведениям, улучшать их, наполнять, то придем к новому качественному результату.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРОФОБУЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ: