Сергей Гапликов и Вагит Алекперов обсудили последствия пожара на нефтяном месторождении

Глава Коми выступил с инициативой создания на федеральном уровне специализированного аварийно-спасательного подразделения для ликвидации последствий производственных аварий в нефтяной и газовой отрасли.

В понедельник в Сыктывкаре состоялась рабочая встреча руководителя региона Сергея Гапликова и президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. По ее итогам Сергей Гапликов и Вагит Алекперов приняли участие в совместном совещании, основными темами которого стали текущие вопросы взаимодействия между республикой и компанией, а также результаты работ по ликвидации возгорания на кустовой площадке месторождения имени Андрея Алабушина.

В ходе совещания дана оценка действиям оперативных служб, спецподразделений и структур ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и привлеченных к ликвидации аварии компаний, предпринятым мерам обеспечения безопасности жителей близлежащих населенных пунктов и объектов окружающей среды.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подчеркнул, что компания добровольно берет на себя обязательства по бесплатному комплексному медицинскому обследованию жителей и организации летнего отдыха детей близлежащих к месторождению имени Андрея Алабушина населенных пунктов: села Щельябож и деревни Кушшор.

По итогам обсуждения Сергей Гапликов выступил с инициативой создания на федеральном уровне аварийно-спасательного подразделения для ликвидации последствий производственных аварий в нефтяной и газовой отрасли по аналогии с существующими подразделениями военизированных горноспасательных частей МЧС России. Данная структура может быть организована с привлечением лучших сотрудников специализированных организаций и привлекаться для работы по всей территории России.

Напомним, 10 апреля произошло возгорание нефтескважины на месторождении имени Андрея Алабушина, которая принадлежит ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» (входит в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»). Ликвидация возгорания заняла почти месяц. По предварительным данным, причиной пожара стал выброс газожидкостной смеси при проведении капитального ремонта скважин.

11-12 мая в Усинске работала группа экспертов с целью оценки последствий возгорания на месторождении имени Андрея Алабушина. Поездка была организована по инициативе представителей Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF). В состав экспертной группы также входили сотрудники Гринпис России, института проблем нефти и газа РАН, ВНИИ экологии при минприроды и Социально-экологического союза. По итогам поездки комиссия дала свои рекомендации региональным и муниципальным властям, а также представителям нефтяной компании.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru