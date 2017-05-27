Анастасия Голубых: «Госуслуги через портал дарят главное – свободное время»

В интервью «Республике» директор регионального Центра информационных технологий (ЦИТ) Анастасия Голубых рассказала о том, как развивается в Коми система оказания госуслуг в электронной форме и в чем ее практическая польза жителям городов и районов.

– В информатизации, охватывающей все больше сфер жизнедеятельности, одно из основных направлений – перевод госуслуг в электронную форму. Миссия возложена на ЦИТ как на оператора электронного правительства в Коми. Как идет процесс?

– На сегодня жители в любой точке республики, где есть выход в интернет, могут заказать любую госуслугу в электронной форме. Нужно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись в центре «Мои документы» (МФЦ), офисы которого расположены в каждом городе и районе. Либо в иных центрах обслуживания пользователей.

– Для этого нужен компьютер?

– Заходить на портал можно с любого гаджета: будь то планшет или сотовый телефон. Советую скачать бесплатное мобильное приложение «Госуслуги» для удобства.

– Правда ли, что в случае заказа госуслуг через портал при оплате там же госпошлины можно сэкономить до 30 процентов?

– Все верно. При оплате гос-пошлины через портал подтверждать затем данный факт квитанцией не потребуется – система сама направляет отчет о перечислении денежной суммы в профильный орган.

Еще один плюс портала в том, что не нужно тратить время и нервы, выстаивая очередь в учреждениях, подстраиваясь под их график работы и под настроение персонала.

– Какие из госуслуг особенно востребованы?

– Большинство: оплата штрафов ГИБДД, постановка и снятие с учета автотранспорта, запись к врачу, постановка в электронную очередь ребенка для получения места в детском саду. Не менее массовые – оформление либо переоформление российского и заграничного паспортов, а также проверка информации о наличии задолженностей по налогам и исполнительным производствам. Сейчас мы популяризируем получение в электронной форме охотничьего билета, а также оформление документов, за которые отвечают загсы (свидетельства о рождении и смерти, регистрация и расторжение брака, оформление статуса приемных родителей и т.д.).

– Для владельцев транспорта в чем преимущества получения этих услуг через портал?

– Тот, кто хотя бы раз простоял в очереди, чтобы зарегистрировать автомобиль или снять его с учета, наверняка не забыл, насколько изнурительна эта процедура. Нет смысла ездить в автоинспекцию, поскольку можно зай-ти на портал и за четверть часа оформить документы. Образцы там представлены.

Что касается штрафов за нарушение правил дорожного движения. По законодательству в первые 20 суток расплатиться можно с 50-процентной скидкой. Ни к чему бежать в банк – можно зайти на портал и произвести оплату, воспользовавшись любой электронной платежной системой либо введя данные своей банковской карты. Или же за счет баланса на мобильном телефоне.

Еще одна возможность портала – это замена водительского удостоверения. Не имеет значения причина: будь то смена персональных данных (для женщин – в том числе фамилии после заключения брака), истечение срока действия документа, его потеря или просто непригодное состояние.

– А как работает «виртуальная очередь» к докторам?

– На портале нужно заполнить интерактивную форму заявления. Это займет от силы пять минут. Причем предоставляется выбор: записать себя или кого-то другого. В случае изменения обстоятельств можно через портал перенести время приема или отменить его. Главное – это прикрепление к поликлинике. Если такового нет, разово посетите регистратуру и оформите его.

– С получением места в детском саду все так же просто?

– Раньше родители называли «хождением по мукам» процедуру оформления детей в дошкольные учреждения. От чиновников зависело и включение их в очередь, и время выделения места, и подбор детского сада. Бюрократический фактор легко исключается, если воспользоваться порталом. Родителям доступна и функция отслеживания динамики движения списка очередников.

– С оформлением и переоформлением паспорта, как российского, так и заграничного, процедура такая же?

– Да. В онлайн-режиме заполняется форма по образцу, вводятся данные требуемых документов. Заявители, заказавшие госуслугу через портал, получают паспорт в отдельном окне, куда очередь кратно меньше.

– Если посредством интернета оформляется паспорт, то и прописка тоже?

– Само собой. На портале нужно указать персональные и паспортные данные, а также ответить на вопросы относительно места проживания, собственной либо долевой жилплощади, указать основание распоряжения ею (свидетельство о собственности, договор соцнайма, решение суда и прочее).

– А как действует функция проверки долгов по налогам либо по исполнительным листам?

– Информацию можно просто посмотреть на портале. Либо заказать справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов. Любые долги неприятны сами по себе. А чем дольше их не оплачивать, тем интенсивнее разрастается сумма с учетом пеней. Поэтому проверять себя имеет смысл хотя бы раз в квартал.

– Какие госуслуги можно оформить в электронной форме из числа оказываемых Пенсионным фондом?

– Назначение пенсии. А если человек уже в этой категории – оформить перевод с одной пенсии на другую и осуществить ее перерасчет. Чтобы оформить документы на назначение пенсии, нужно лишь заполнить заявление в электронном виде на портале. А затем в назначенное время (вас проинформируют по смс, электронной или простой почте – смотря, какой формат оповещения укажете) принести оригиналы документов в территориальный орган фонда либо в центр «Мои документы».

– А те, кто еще не достиг пенсионного возраста, что-то полезное почерпнут для себя на портале?

– Можно проверить накопления на будущую пенсию. Индивидуально для каждого доступна информация о пенсионном коэффициенте, стаже, а также обстоятельная таблица с периодами трудоустройства и градацией сумм: выплаты и иные вознаграждения, начисленные взносы и прочее. И все это с делением на работодателей, у которых довелось трудиться.

– Выходит, какой аспект ни возьми, получать госуслуги в электронной форме выгодно?

– Разумеется. Поэтому задача номер один, которую ставят глава и правительство республики, – развивать интернет-сервисы для того, чтобы жителям была комфортна информатизация в повседневной жизни. А заказ госуслуг в электронной форме высвобождает самый драгоценный ресурс – время, которое мы можем посвятить родным, друзьям и самим себе.

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА

Фото bibirevo.mos.ru