Лес на вырост

Как восстанавливают тайгу – от сеянцев до рубок ухода

Конец мая и начало июня в Коми – сезон посадок. Но речь идет не только о полях и огородах и картошке с морковкой, работы начинаются в лесу, на местах вырубок, лесных пожаров. В ближайшие недели в тайге силами сотрудников лесозаготовительных предприятий, лесничеств, волонтеров будут высажены миллионы маленьких сосен и елей. О том, как происходит процесс лесовосстановления, на примере АО «Монди СЛПК» рассказал начальник службы лесопользования управления лесообеспечения Алексей Зайцев.

Зеленый десант из питомника

Монди СЛПК – самый крупный арендатор лесного фонда в Коми, в его ведении порядка двух миллионов гектаров тайги. Поэтому и объем лесовосстановительных работ у этого предприятия весьма солидный.

Первый этап лесовосстановления – производство сеянцев. Питомник Монди СЛПК, где выращивается более восьми миллионов сеянцев сосен и елей в год, в представлениях уже не нуждается. Он неоднократно становился призером и победителем всероссийских конкурсов. Главная особенность юных деревьев, выходящих из этого питомника, – их высокая приживаемость, которая составляет более 90 процентов, что позволяет снизить нормы высадки на лесные делянки. Если стандартных сеянцев с открытой корневой системой нужно высадить три с половиной-четыре тысячи штук на гектар, то тех, что выращены в питомнике под Визингой, – две тысячи. И осваиваются в лесу они быстрее, скорее идут в рост. Еще один плюс – сажать сеянцы с закрытой корневой системой можно с помощью труб Поттипутки – специального устройства, позволяющего значительно ускорить и упростить этот процесс.

Алексей Зайцев пояснил, что высокая приживаемость саженцев, выросших в питомнике Монди СЛПК, значительно увеличивает период лесопосадок. Чтобы хорошо укоренились обычные сеянцы, их нужно сажать в конце весны – начале лета, когда снег уже сошел, а жара еще не настала. В условиях Коми этот благоприятный период иногда очень короткий, можно и не успеть сделать все, что планировалось. Но деревца с закрытой корневой системой можно высадить и в конце лета или даже осенью – они успеют адаптироваться.

Экскаватор лучше плуга

Но прежде чем переселять саженцы на постоянное место жительства в лес, нужно подготовить почву. Самый распространенный вариант, который применялся на вырубках еще в советские времена, – пустить на делянку трактор с мощным плугом, который пропашет борозды на определенном расстоянии друг от друга. Но результат может выйти не лучшим: борозды окажутся затопленными водой, а отвалы будут представлять собой мешанину из корней, веток и травы, так что сеянец посадить толком некуда.

– Мы действовали методом проб и ошибок, и каких только способов не применяли: бульдозерную раскорчевку и плужную подготовку, применяли другие почвообрабатывающие орудия, даже форвардеры пробовали приспособить. Пришли к самому, на наш взгляд, оптимальному и эффективному способу – экскаваторной подготовке, – рассказал Алексей Зайцев. – Это не требует раскорчевки пней, позволяет проводить подготовку, даже если там не чисто поле, а остались недорубы. Экскаватором можно сформировать микроповышения почвы, создать естественные условия для водоотведения, у саженцев в таком случае не происходит переувлажнения корней. Они получают оптимальные условия для роста, результаты гораздо лучше, чем по старой технологии. Кроме того, такой метод дает высокую производительность – экскаватор способен подготовить до трех гектаров земель в смену. Также мы ушли от коридоров с большими междурядьями и в итоге получаем равномерное распределение лесных культур по площади, что приводит к более раннему смыканию крон хозяйственных ценных пород.

Иногда через некоторое время после высадки на делянку сеянцев выясняется, что часть из них по каким-то причинам погибла (болезнь, неблагоприятные погодные условия). Тогда на появившиеся пустоты подсаживают новые деревца, производят дополнение лесных культур.

Помочь природе

Искусственное лесовосстановление позволяет вырастить практически идеальные леса, где деревья ровные, красивые – одно к одному, развиваются быстро. Но, к сожалению, технически это не везде возможно. Есть отдаленные вырубки, куда лесозаготовители могут добираться только зимой, а летом болотистая почва не пропустит даже самую проходимую технику. Весной и летом туда и сеянцы, и работников доставить невозможно, не говоря уж об экскаваторе. В таких случаях ставку делают на естественное восстановление, но этот процесс может затянуться, поэтому природе нужно помочь. Во-первых, на таких делянках при вырубке всегда оставляют определенное количество семенных деревьев. Во-вторых, прямо зимой, сразу по окончании лесозаготовки, на том или ином участке, проводят минерализацию почвы, то есть с помощью того же экскаватора создают поранения почвы, обнажая минеральный слой, в итоге у созревших семян сосны или ели появляется куда больше шансов прорасти.

Прополка тайги

Работа по лесовосстановлению не заканчивается после того, как на вырубленном участке посадили новые деревца. За «лесным огородом» нужно ухаживать так же, как за обычным, то есть полоть, убирать слабые всходы. Правда, «сорняки» на лесопосадках не выдергивают, а вырубают или спиливают. Речь, как правило, идет о лиственных деревьях и кустарниках, которые очень быстро захватывают места свежих вырубок, и растут они быстрее, чем сосны и ели. Так что высаженные сеянцы рискуют быть «задушенными» дикими собратьями. Чтобы этого не произошло, нужно периодически проводить рубки ухода – «осветлять» посадки.

– Здесь мы тоже стараемся переходить на более эффективные методы, в частности, постепенно уходим от ранее применяемых осветлений коридорного типа, когда рубки ухода проводились не по всей площади насаждений. При таком способе деревья ценных пород интенсивно развивались только в границах осветленного коридора с низкой интенсивностью, а в междурядьях должной динамики роста не было, – пояснил Алексей Зайцев. – Мы уже несколько лет проводим рубки ухода равномерно на всей площади делянки. Это позволяет дать деревьям большее освещение, большую площадь питания. Снижается конкуренция между деревьями, качество насаждений становится лучше.

Через несколько лет, когда деревья из категории молодняка перейдут в разряд средневозрастных насаждений, нужно будет проводить рубки ухода уже другого плана – убрать часть деревьев, если они растут слишком часто, спилить больные. В результате, через 50-60 лет на месте старой вырубки появится практически идеальный лес – ровный, здоровый.

Работа на потомков

Те, кто сейчас сажают лес, работают по большому счету на своих внуков и правнуков – уж очень много лет придется ждать урожая с «лесного огорода». Не всякое предприятие заглядывает вперед на полвека, так что повышение эффективности лесопосадок прямой выгоды нынешним бизнесменам не несет. Это, скорее, вопрос морали, ответственности за благополучие следующих поколений.

– Мы работаем в семи районах Коми, и ежегодно с каждым лесничеством заключаем соглашения, в которых прописываются объемы и сроки выполнения мероприятий по лесовосстановлению, – пояснил Алексей Зайцев. – Лесничества строго контролируют выполнение этих планов. Но, как правило, мы планы не только выполняем, но и перевыполняем. Мы увеличили объем выращиваемых сеянцев с закрытой корневой системой в нашем питомнике. И доля вырубок с искусственным лесовосстановлением на территориях нашей аренды выше, чем в среднем по республике. Каждый год увеличиваем объемы рубок ухода, это дает результаты в виде лучшей приживаемости культур, их интенсивного роста. Но и затраты наши, соответственно, растут. Наш лесохозяйственный бюджет по сравнению с 2010 годом увеличился на 50 процентов и достиг 74 миллионов рублей. И пока это исключительно наши собственные затраты, идет много разговоров, чтобы ввести государственное софинансирование или компенсацию на лесовосстановление для лесозаготовителей, но пока это остается только разговорами.

Анна ПОТЕХИНА

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