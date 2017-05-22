Коми стремится попасть в федеральные программы развития культуры

Глава республики Сергей Гапликов встретился с министром культуры России Владимиром Мединским. Обсуждались вопросы участия региона в программе Минкультуры России по модернизации и строительству кинотеатров в Коми, а также возможность поддержки в реализации проекта создания музейного центра на базе Воркутинского краеведческого музея.

– В рамках реализации программы кинофикации в республике действует один кинотеатр, но есть желание развивать эту сеть и дополнительно открыть еще семь кинозалов, – предложил Сергей Гапликов.

Владимир Мединский поддержал данную идею:

– Самое главное, чтобы там был регулярный кинопоказ и заполняемость залов.

Кроме того, глава Коми сообщил о планах реконструкции Воркутинского краеведческого музея, на базе которого планируется создать комплекс, посвященный истории региона и его роли в годы Великой Отечественной войны. Проектно-сметная документация и художественная концепция центра уже разработаны.

– Для нас важно, чтобы культура сохранялась и развивалась. В 2012-2014 годах в музее были проведены работы, но в полном объеме средств не было. Сейчас часть помещений находится в законсервированном виде, поэтому максимально использовать возможности музея мы не можем, в том числе показать полностью его богатейшую экспозицию, – рассказал Сергей Гапликов.

Возможность оказания поддержки по реализации проекта будет проработана Министерством культуры России совместно с правительством республики.

Пресс-служба главы и правительства Коми

Фото пресс-службы Министерства культуры России