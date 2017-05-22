Школы и сады глубинки нуждаются в обновлении

Глава республики Сергей Гапликов и министр образования и науки России Ольга Васильева обсудили перспективы развития отрасли образования в регионе.

В ходе рабочей встречи, которая состоялась 19 мая в Москве, поднимались вопросы участия республики в реализации федеральных проектов, организации образовательного процесса в труднодоступных населенных пунктах, развития сети образовательных учреждений и подготовки профессиональных кадров под задачи стратегии развития региона.

Сергей Гапликов поблагодарил Ольгу Васильеву за поддержку региона в реализации задач по обеспечению доступности и повышению качества образования. При содействии министерства образования и науки страны в 2017 году республика привлекла на развитие отрасли из федерального бюджета 582,9 миллиона рублей. Средства направлены на строительство и ремонт школ, создание технопарка, повышение качества образования, развитие системы независимой оценки качества образования, обеспечение жильем молодых семей, реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда».

Глава региона отметил, что одна из важнейших задач, которую необходимо сегодня решить правительству Коми в отрасли образования, связана с приведением в нормативное состояние зданий школ и детских садов – в первую очередь в сельской местности, в настоящее время многие из них имеют высокий уровень износа. В связи с этим Сергей Гапликов обратился к министру с предложением увеличить объем федеральных субсидий, выделяемых республике на проведение капитальных ремонтов в ветхих учреждениях общего образования в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

На встрече отдельно обсуждались вопросы поддержки вузов региона в части дополнительных бюджетных мест и развития инфраструктуры, реализации проектов к столетию региона.

По итогам рабочей встречи Ольга Васильева дала ряд поручений, в том числе по рассмотрению заявки республики на увеличение объемов субсидирования и проработке предложенных инициатив.

Пресс-служба главы и правительства Коми