Пост председателя совета столицы прочат Анне Дю

В минувшую субботу сыктывкарские единороссы провели XXIX внеочередную конференцию местного отделения партии, главным вопросом повестки дня которой стало выдвижение кандидата на должность председателя совета Сыктывкара.

На этот пост была предложена и большинством голосов делегатов поддержана кандидатура нынешнего зампреда совета города Анны Дю, сообщает пресс-служба Коми регионального отделения «Единой России». Решением конференции фракции «Единая Россия» в депутатском корпусе столицы рекомендовано консолидированно проголосовать за Анну Дю на заседании совета.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА