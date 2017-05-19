представили в Национальной библиотеке РК

Более трех тысяч слов вошло в первый «Толковый словарь коми языка» («Вежöртас восьтан кывкуд»). Новое издание презентовали в Национальной библиотеке РК в преддверии Дня коми письменности, который отмечается в третье воскресенье мая. Вместе со словарем представили подготовленный библиотекой проект – интерактивную игру «Тӧдмав-лыддьы» («Угадай-прочитай»). Участниками встречи, которую организаторы назвали «Язык моих предков угаснуть не должен», стали ученые, учителя коми языка и литературы, студенты, журналисты и интересующиеся коми языком сыктывкарцы.

В словаре раскрываются толкования более трех тысяч наиболее часто употребляемых слов. Слова поясняются и иллюстрируются примерами из художественной литературы и устной речи, даются основные грамматические формы и варианты произношения. Над изданием работали ученый-языковед Альбина Карманова, заведующая отделом этнокультурного образования Коми республиканского института образования Татьяна Якубив, а научным редактором словаря выступил ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН, кандидат филологических наук Олег Уляшев. Авторский коллектив планирует продолжить работу над словарем, углубить и расширить материалы.

– Изучающим коми язык и интересующимся им очень не хватало этого словаря, – отметила министр национальной политики РК Елена Ермолина. – Такое издание необходимо всем, кто изучает коми язык, и всем, кто на нем говорит. Очень важно, чтобы родной язык постоянно звучал и развивался. Инициатива издать справочник исходила прежде всего от учительского сообщества. Поэтому нами было принято решение оказать финансовую поддержку в его подготовке и издании. Уверена, что словарь позволит существенно облегчить знакомство с коми языком, будет способствовать большей популяризации государственного языка республики и будет востребован среди широкого круга лиц. Такие проекты очень тяжело реализовывать без государственной поддержки, поэтому, как только авторы будут готовы продолжать работу, мы им поможем. Поддержка подобных проектов направлена на то, чтобы жители республики чувствовали себя здесь на родной земле, понимали – родной язык нужен и развивается.

Работа над словарем велась практически десять лет. Параллельно его авторы работали над другими проектами: коми-русским словарем, «темником» с рассказами для изучающих язык и коми литературу и так далее. Шесть лет назад поступило официальное госзадание на словарь, основная работа велась три года. В 2014 году словарь был сдан в министерство, но для издания нужны были средства, и два года подготовленные материалы пролежали «в столе». Авторы воспользовались этим, чтобы доработать свой труд. В 2015 году научное редактирование словаря провел Олег Уляшев, а через год были выделены средства на издание книги.

Олег Уляшев отметил, что подобный словарь уже давно был необходим республике. Он добавил, что в последние годы значительно снизилось количество носителей языка. Снизилось и качество знания родного языка.

– Именно толковые словари становятся базовыми, на их основе можно осваивать лексику, – подчеркнул он. – Желаю авторам словаря «дорасти» до тридцати тысяч слов, проиллюстрировать некоторые словарные статьи и сделать перевод слов на латынь.

После презентации актеры академического театра драмы имени Виктора Савина представили переведенную на коми язык сценку из рассказа Николая Носова «Фантазеры». Этот рассказ вошел в число 34 оцифрованных специалистами библиотеки книг, которые стали основой для интерактивной игры «Тӧдмав-лыддьы» («Угадай-прочитай»). В списке книг, переведенных на коми язык в прошлом веке, – сказки, былины, русская и зарубежная классика. Новая онлайн-игра на коми и русском языках запущена в тестовом режиме в социальной сети «ВКонтакте». Игра разделена на три блока, в каждом по тридцать заданий. В первом игрок должен угадать произведение по ключевым словам, во втором – по отрывку, в третьем – по иллюстрации. При этом дается пять подсказок. Чем меньше подсказок будет использовано, тем больше очков наберет пользователь. Участники мероприятия протестировали игру.

– Подобных игр на коми языке сегодня немного, – рассказала директор Национальной библиотеки РК Ольга Мифтахова. – А эту игру создали наши специалисты, которые сами не говорят на коми языке. Но они придумали, как реализовать свой проект. Для жителей республики очень важны такие инициативы. В условиях современной жизни родной язык должен звучать и функционировать, в том числе и в интернете.

Тираж «Толкового словаря коми языка» будет распределен между муниципальными образованиями республики. Словарь уйдет в каждую централизованную библиотечную систему, в частности сельские библиотеки, его получат школы, где изучается коми язык. Издательство «Анбур» приняло решение о выпуске дополнительного тиража. В скором времени словарь можно будет приобрести в сыктывкарском книжном магазине «Ордым».

Артур АРТЕЕВ

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