Семь лет колонии за взятку

Бывший начальник регионального Управления ФСИН Александр Протопопов признан виновным в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Рассмотревший уголовное дело в отношении экс-главы УФСИН России по Коми Сыктывкарский городской суд 17 мая назначил генералу наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штраф в размере 1875 тысяч рублей.

Судом установлено, что осенью 2014 года Протопопов обратился к представителю ООО «Эстет» Рамале Джаббарлы с предложением заключить договоры поставки овощей в исправительные учреждения республики. В обмен на это глава ведомства потребовал откат – не менее половины суммы прибыли. После заключения контрактов в октябре-декабре 2014 года прибыль ООО «Эстет» составила 1,6 миллиона рублей, из которых 800 тысяч рублей предназначались в качестве взятки Протопопову. В одном из сыктывкарских кафе он получил от представителя фирмы-поставщика 625 тысяч рублей. Оставшуюся часть отката чиновник получить не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Помимо тюремного срока и штрафа осужденный приговорен к конфискации 625 тысяч рублей, полученных им в виде взятки. Суд также лишил А.Протопопова права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на пять лет.

В прокуратуре РК сочли вынесенное наказание слишком мягким. Надзорное ведомство просило для обвиняемого 10 лет колонии строгого режима и штраф в 60-кратном размере взятки – 37,5 миллиона рублей с запретом занимать руководящие должности сроком на восемь лет и лишения его звания генерал-лейтенанта внутренней службы. Поэтому прокуратура Коми будет добиваться ужесточения наказания Александру Протопопову.

В отдельное производство суд выделил инкриминируемое А.Протопопову участие в хищении более девяти тысяч железобетонных плит с автодорог Удорского района. Это дело возвращено следствию для доработки.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК