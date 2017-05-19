О сектах и экстремистах

рассказал студентам республики религиовед Роман Силантьев

О том, как не попасть в тоталитарную секту или на крючок экстремистов, об угрозе терроризма и современных методах вербовки рассказал студентам и преподавателям СГУ имени Питирима Сорокина московский религиовед, доктор исторических наук Роман Силантьев. Его двухчасовая лекция с аншлагом прошла в вузе в минувшую среду. На этой неделе ученый также проведет аналогичные беседы в Ухте, Усинске, Инте и Воркуте.

Тема лекции была заявлена как «Проблема радикального исламизма в современной России: основные течения и способы вербовки в них», но московский ученый рассказал также о ряде экзотических сект и культов. В частности, в России существует культ гайкословия – его сторонники поклоняются Гаечке – персонажу известного анимационного сериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

Беседу со студентами Роман Силантьев начал с информации о том, что уже порядка трех тысяч наших соотечественников сбежали в запрещенную на территории России организацию «Исламское государство». В числе завербованных россиян оказались доценты, градоначальники, олигархи, артисты и олимпийские чемпионы. Кстати, бездомные и малообеспеченные люди обычно не интересуют вербовщиков. В Коми такие случаи единичны – пару лет назад двое молодых студентов из Ухты стали жертвами вербовщиков запрещенной на территории РФ организации ИГИЛ.

Как рассказал религиовед, существует четыре основных типа деструктивных организаций: мошеннические структуры, тоталитарные секты, суицидальные секты, экстремистские и террористические организации. К первой группе относятся секты, адепты которых могут потерять лишь деньги и время. Ко второму типу организаций относятся тоталитарные секты, в том числе недавно запрещенные в стране «Свидетели Иеговы». Последователи этих сект могут лишиться не только времени и денег, но и здоровья. Третий вид деструктивных культов может привести к потере уже не только здоровья, но и самой жизни. Так, сторонники движения солнцеедов убеждены, что люди могут жить как растения, только за счет энергии солнца. Некоторые из солнцеедов утверждают, что живут так уже по двадцать и более лет. Еще один пример – известная секта пензенских затворников, которые в ожидании конца света провели под землей несколько месяцев. Также под землей жили около семидесяти членов халифата на восьми сотках в Казани – на окраине города они построили мечеть, а под ней самые настоящие катакомбы, восемь подземных этажей.

– В Санкт-Петербурге один деятель придумал лечить суицидальные настроения водкой, – привел экзотический пример Роман Силантьев. – Когда его подопечные не получили достаточное количество водки, все они выпрыгнули из окон. Все самое абсурдное, что можно было придумать, уже придумано.

Но максимальную опасность представляют экстремистские и террористические организации. Их последователи не только готовы сами умереть, но и увести с собой остальных людей. Сюда относятся такие организации, как запрещенные «Аум Синрике» и ИГИЛ. Если раньше терроризм носил политический характер, то сейчас большинство терактов совершается по религиозным мотивам. Секта «Аум Синрике» в России имела вторую по масштабу общину после Японии. В нашей стране у них даже регулярно выходили свои передачи по радио и телевидению.

Любопытно, что существует целая категория людей, которые легко переходят из секты в секту, стремясь хоть куда-то попасть. С ними, по мнению религиоведа, ничего нельзя сделать, да и к жертвам их относить не следует. К подобным людям можно отнести и известную московскую студентку Варвару Караулову. А один осужденный за экстремизм на три года участник банды «Неваград» был веганом, неоязычником и бандеровцем. В заключение он стал игиловцем. В Свердловской области осудили уроженца кавказской республики, который стал славянским неоязычником и во имя Перуна принес в жертву шесть человек.

– Вербовка в террористические организации обычно проводится через родственников и знакомых, как это происходит и с вовлечением в алкоголизм и наркоманию, – отметил религиовед. – Человеку оказывают внимание, поддерживают и помогают деньгами. Иногда люди попадают в секты из-за своего хобби. Например, движение «Новый Акрополь» основано на интересе к произведениям Толкиена. Кришнаиты используют интерес людей к Индии. Были даже такие уникумы, которые вступили в запрещенную ИГИЛ после просмотра сериалов «Великолепный век», «Клон» или мультфильма «Аладдин». А если вы видите приглашение на бесплатные курсы английского языка, то это могут быть мормоны или сайентологи.

Роман Силантьев отметил и тот факт, что сегодня экстремисты ушли от подготовки сложных терактов и хотят сделать все быстро и дешево. Если раньше захватывали самолеты, то теперь устраивают взрывы в метро или на грузовике давят толпу.

– В подмосковном Фрязино игиловец – выходец из азиатской республики поджег мебельную фабрику, где погибло пять человек, – привел пример лектор. – На следующее утро он взял мачете, пошел на пруд и отрубил головы двум рыболовам. В результате: семеро погибших без всякой взрывчатки и огнестрельного оружия.

В России расширяется география террористической угрозы. Ранее это был в основном район Северного Кавказа, а сейчас практически любой уголок страны может стать местом теракта. Основная задача террористов – не нанести серьезный урон материальной части, а запугать людей. К сожалению, ни один крупный город не находится в полной безопасности. По данным национального антитеррористического комитета, которые привел лектор, в прошлом году в России предотвратили 44 крупных теракта, с начала этого года уже больше двадцати.

В завершение встречи Роман Силантьев рассказал, что Министерство образования РФ сейчас разрабатывает курс лекций о деструктивных религиозных течениях, который станет дополнением к образовательной программе.

Артур АРТЕЕВ

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Роман Силантьев – религиовед, историк религии и исламовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, специалист по направлению тематики религиозной безопасности (радикальный исламизм, неоязычество, суицидальные секты), автор более ста публикаций и десяти книг по исследованию ислама.