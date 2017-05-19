Конкурс для муниципалов

Города и районы Республики Коми смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Соответствующее постановление от 17 мая 2017 года № 260 о проведении на ежегодной основе регионального этапа конкурса подписала первый зампред правительства региона Лариса Максимова.

Задача конкурса – выявить и отобрать примеры лучшей практики деятельности городов и районов по решению вопросов местного значения. Победители примут участие в федеральном этапе конкурса.

Муниципалитеты могут направлять конкурсные заявки до 24 мая 2017 года в адрес председателя конкурсной комиссии – первого заместителя правительства РК Л.Максимовой.