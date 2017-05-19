Не позднее 1 июля подрядные организации, которые прошлым летом не вполне добросовестно отремонтировали дороги в столице республики, должны будут устранить выявленные дефекты. Об этом на очередной общегородской планерке в сыктывкарской мэрии доложил начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь.

В прошлом году подряды на ремонт дорог выиграли «Темпдорстрой», «Коми дорожная компания» и «Доринвест». Весной дефекты обнаружились на 20 дорогах. Все они должны быть исправлены ремонтниками в рамках гарантийного обслуживания.

Нынешним летом запланирован ремонт на улицах Новосельской, Промышленной, на участках от улицы Малышева до Петрозаводской и от Лыткина до Петрозаводской. Еще часть улиц и дворов ждет ямочный ремонт. На первый этап работ выделяется 47 миллионов рублей. Расчет полной стоимости будет произведен до 25 мая, сообщил сыктывкарский градоначальник Валерий Козлов.

Галина ВЛАДИС