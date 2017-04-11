Год добрых дел

Глава Коми Сергей Гапликов встретился с членами Общественной палаты региона. Темами состоявшегося разговора стали общественные инициативы. Выступил с инициативой и руководитель республики. Сергей Гапликов предложил объявить 2017 год Годом добрых дел, сообщает агентство «Комиинформ».

– Имею в виду самые разные народные и общественные проекты, которые были бы нацелены на помощь ближним, – отметил Сергей Гапликов.

По мнению главы, это могут быть не только большие, но и малые дела. Главное – оказать помощь адресно тем, кто в ней нуждается. Важны и общенародные мероприятия: благотворительные концерты, поэтические марафоны, тотальные субботники.

Особо руководитель региона призвал поддержать эту идею представителей духовенства, которые могли бы объезжать города и районы с проповедями для выполнения миссии духовного воспитания северян.

– Недавно молодежь республики объединилась в душевном порыве и провела серию акций в поддержку нашей землячки Юлии Самойловой. Вот я об этом. О добрых делах для конкретного человека, для определенной категории граждан или для всего населения республики, – уточнил глава Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru