Столица Коми подготовилась к половодью

В этом году в мэрии Сыктывкара заранее провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили все вопросы, связанные с прохождением приближающегося паводкового периода. Предприятия и учреждения города к половодью готовы. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Атаманюк в ходе прямой линии в Общественной приемной Главы РК.

Жительница сыктывкарского поселка Трехозерка, дозвонившаяся на телефон прямой линии, была настроена менее оптимистично. Женщина предположила, что в половодье их поселок непременно затопит, и поинтересовалась, кто и как будет заниматься обустройством мостков, поскольку в прошлом году эта работа была выполнена из рук вон плохо.

– Ступаешь на мостик, а он рассыпается, плывет, и ты плывешь вместе с ним, – рассказала жительница Трехозерки.

Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ Сергей Прощенко сообщил, что сейчас идет устройство пешеходных мостков протяженностью 220 метров, работы выполнят до 15 апреля. По его словам, материала для мостков достаточно, протяженность их определялась не по прихоти чиновников, а на месте в присутствии поселковых старост. Мостков, конечно, могло было бы быть и больше, но не хватает финансов.

Представители сыктывкарской мэрии заверили, что прошлогодняя ситуация в подтапливаемых поселках не повторится, мостки будут сделаны качественно. Кроме того, сыктывкарские спасатели обходят дома в отрезаемых водой населенных пунктах, оставляют инструкции и номера телефонов экстренных служб.

Уже сделаны запасы топлива и продуктов, жителей поселков не оставят без медицинской помощи, в Седкыркещ, например, переброшена бригада скорой. Но Олег Атаманюк отметил, что людям, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, а также беременным женщинам и детям, которые учатся в школах Сыктывкара, лучше на время паводка перебраться в город – продлится этот период недолго, от одного дня до недели.

Не должно возникнуть проблем и у тех, кто из-за паводка не сможет добраться до рабочего места: сыктывкарская мэрия выдает таким людям соответствующие справки, которые лишают работодателя оснований для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Олег Атаманюк сообщил, что во время паводка будет работать катер на воздушной подушке для подвоза в поселки свежих продуктов – хлеба и молока. При этом, как подчеркнул представитель мэрии, попытки торговцев провезти на этом катере спиртное будут решительно пресекаться. По словам Олега Атаманюка, были случаи, когда предприниматель пытался погрузить на катер «продукты первой необходимости» – несколько булок хлеба, два мешка муки и три ящика водки. Наличие большого количества спиртного в отрезанных от «большой» земли поселках в ряде случаев заканчивается плачевно: на почве злоупотребления алкоголем граждане устраивают кровавые разборки – иногда даже с применением топоров.

По предварительным прогнозам, лед может пойти в период с 28 апреля до 9 мая.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Артура АРТЕЕВА