Юлия Леготина: Путь к театру

Выпускница Сыктывкарского госуниверситета, магистр филологии, в недавнем прошлом — журналист крупнейшего информагентства республики БНК Юлия Леготина целенаправленно шла к своей мечте – работе в театре. Ее путь пролегал через увлечение Фетом и весьма удачные попытки стать ученым. В интервью журналу Verbum она рассказала о том, как судьба и внутренняя вера в достижение своей цели сделали свое дело. Сегодня она заведует литературной частью в драматическом театре имени Виктора Савина.

Мечты и реальность

Театр я любила с детства и где-то в глубине души всегда хотела стать театральным критиком, театроведом. После школы поступила на Филологический факультет Сыктывкарского госуниверситета, опять же в глубине души понимая, что филолог может быть связан с театром. Тем более, у меня был пример — драматург Любовь Терентьева, которая закончила филфак нашего университета и какое-то время работала завлитом в театре. Знакомство с ней и определило мое место учебы. Однако уже с первого курса все театральные мысли пришлось отбросить, чтобы полностью посвятить себя литературоведению, русской литературе XIX века и науке. После окончания магистратуры я работала в школе, затем — в информационном агентстве БНК. Это был полезный опыт, но совсем не то, чем я бы хотела заниматься всю жизнь. Благодаря этой работе я и оказалась в театре — я очень старалась писать про спектакли. И когда в театре освободилась должность завлита, ее предложили мне.

Неужели я работаю в театре?

Первое время, просыпаясь по утрам, я думала: «Я работаю в театре? Это правда? — Да, я работаю в театре!». Трудно не было, потому что многое уже было знакомо. Меня предупреждали, что скоро эйфория пройдет. Я не слишком верила, но жизнь показала: чувство радости может покидать, но быстро возвращается. Порой, в потоке срочных дел, исход которых зависит не только и не столько от тебя, начинаешь про себя ругаться. Но в такие моменты я быстро вспоминаю: этот театр — лучшее, что для меня возможно в Сыктывкаре.

Всегда завидовала людям, которые живут работой. Конечно, я могу не ходить в театр по выходным, не оставаться на вечерние репетиции, но понимаю, что без моего присутствия какие-то вопросы так и останутся вопросами. Еще мне очень интересен театральный процесс, поэтапная работа над постановкой. Поначалу я ходила на все спектакли, некоторые видела, наверное, раз по 10. И даже не потому, что они мне очень нравятся — сюжет уже не интересует, я слежу за работой актеров, импровизацией. Если ее нет, думаю, почему этого не произошло. Актеры свободны, если хорошо знают текст и помнят свои функции в спектакле. Но уверенность иногда может сыграть и злую шутку: каждый начинает гнуть свою линию. Многое зависит от зала — если зрители поддерживают, все идет совсем иначе.

Прожить спектакль

Недавнюю премьеру «Горе от ума» я прожила с постановочной группой и актерами «от» и «до». В итоге ты совершенно не можешь воспринимать спектакль, потому что знаешь: при постановке этой мизансцены поспорили актеры, здесь режиссер не понял хореографа, а костюмы и декорации изначально вообще должны были быть другими. И ты знаешь, почему так произошло. У тебя есть ответы на все вопросы и зачастую они очень прозаичны. Ты не сидишь и не думаешь: «что же символизирует эта ваза?». Ну и конечно, очень переживаешь за постановочную группу, актеров, боишься, что кто-то забудет текст или вовремя не включится нужный свет.

Свой мир и укрытие от большого мира

Когда я пришла в театр, то удивлялась, насколько это обособленный мирок, живущий только своими проблемами, такими незначительными по сравнению с тем, что делается в мире. Спустя год я поняла, что сгоревшая в видеопроекторе лампа — это конец света! Сначала по привычке я следила за новостями, сейчас бывает и не знаю, что происходит в мире «снаружи». Может быть, это и не очень хорошо, но пока меня устраивает. Театр — это хорошее укрытие.

Завлит знает и умеет все

В советскую эпоху завлит читал современную драматургию, готовил портфель пьес на разные тематики и составы. Сегодня, к сожалению, этим приходится заниматься в последнюю очередь — по ночам и в свободное время. Начни я читать пьесы на работе, меня не поймут. Я налаживаю контакты с Российским авторским обществом, организую художественные советы, освещаю театральные события вместо пресс-секретаря, держу контакт с Союзом театральных деятелей. Кроме того, в театре мало филологов, поэтому все важные письменные дела уходят ко мне. Вообще, повелось, что завлит в нашем театре все знает, все умеет, и я к этому стремлюсь. Обычно я предлагаю вариант пьесы, отношу ее директору, режиссеру и потом это берется в работу. За год я предложила комедию «Две дамочки в сторону Севера» (премьера прошла 22 февраля), а недавно театр выиграл грант на постановку «Чайки».

Нетеатральный зритель и «Формула любви»

Побывав на семинаре театральных критиков Ирины Хомогоровой, известного театроведа, я поняла, что театральная жизнь в Сыктывкаре скучновата: не хватает альтернативных проектов. Вообще, сложился стереотип, что зритель в Сыктывкаре нетеатральный — его очень сложно заманить на спектакль. Но если не заманивать, то он вообще не придет. Поэтому я подумала, что можно организовать конкурс моноспектаклей или спектаклей малой формы для актеров, чтобы тот, кто недостаточно занят или хочет играть в чем-то другом, представил небольшой отрывок из произведения, в котором он себя видит. Все это актер выставляет не на суд худсовета, а показывает себя зрителям, чтобы они выбрали самую достойную работу, а мы поставили моноспектакль. В моей жизни это был первый большой проект, отвечаю за который я, но в котором от меня мало что зависит: будут ли участвовать актеры, помогут ли им режиссеры, как это видит художник, звукарь, световик?! У меня было одно видение проекта, но я не режиссер. Мне пришлось самой писать сценарий, чтобы объединить отрывки разных произведений, которые представляли актеры. Такого в театре никогда не было, страшно было всем. Некоторые даже отказались от участия накануне конкурса. Не было уверенности, что зритель придет, что это ему понравится. В итоге, 14 февраля в конкурсе «Формула любви» приняли участие шесть актеров. Зал — фойе первого этажа — заполнился зрителями, которые восторженно приняли новый формат.

Сейчас я думаю так: если чего-то очень хочешь и даже не видишь путей к своей цели, то все равно к этому придешь, так или иначе. У меня был долгий путь, но все-таки он привел меня в театр.