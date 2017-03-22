Молочные реки Ижмы

В Ижме прошла республиканская конференция представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, в работе которой приняло участие более полусотни фермеров.

Начальник Ижемского районного отдела сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ирина Королева рассказала о перспективах развития фермерского движения в районе. Она отметила, что первоочередная задача для Ижмы – это увеличение переработки молочной и мясной продукции.

Сейчас в районе работает семь цехов по переработке молока и четыре цеха по переработке мяса. За последние десять лет производство цельномолочной продукции в районе увеличилось более чем в два раза, сыра – в 13 раз, в семь раз – производство мясных полуфабрикатов, в шесть раз – выпуск колбасных изделий. Кроме того, для реализации готовой продукции закуплены четыре автолавки и два тонара.

В Ижме зарегистрировано 51 крестьянско-фермерское хозяйство. В прошлом году они произвели более тысячи тонн молока. В районе самое большое по республике поголовье коров в личных подворьях: более девятисот голов. Ежегодно личные подсобные хозяйства граждан реализуют свыше 500 тонн молока, 20 тонн мяса. Лидерами по сдаче молока являются поселения Краснобор, Кельчиюр и Брыкаланск.

Артур АРТЕЕВ