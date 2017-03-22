Меценатов не нашлось

Во вторник Министерство имущественных и земельных отношений РК провело повторный аукцион на право заключения договора аренды объектов культурного наследия регионального значения. Первым лотом на нем значилось здание деревянной двухэтажной школы №13, построенное в Сыктывкаре по проекту первого профессионального коми архитектора Александра Холопова.

Напомним, согласно реализуемой в республике программе льготной аренды объектов культурного наследия, для того, кто вложит собственные средства в восстановление такого объекта, арендная плата составляет всего один рубль в год, и использовать здание арендатор может по своему усмотрению. Список ограничений есть, но он невелик.

Первого декабря прошлого года минимущество, чтобы привлечь инвесторов, впервые провело презентацию неиспользуемой государственной недвижимости. В презентации были представлены 11 построек, требующих восстановления, в том числе здание разрушенной школы №13. Площадь постройки составляет 1162 квадратных метров, а земельного участка под ним – 3626 квадратных метров. Помимо этого здания в Коми сохранилось еще одно, построенное по проекту Александра Холопова, это здание бывшей выльгортской школы, где ныне располагается музей Сыктывдинского района. Но и этот объект культурного наследия требует безотлагательного ремонта.

На повторный аукцион на право заключения договора аренды здания школы №13, как и на первый, заявок не поступило. Теперь чиновники решают, каким способом сделать этот объект культурного наследия привлекательным для инвесторов.

Галина ВЛАДИС