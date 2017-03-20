Поэзия вне границ

Второй год подряд писатели из Коми публикуются в альманахе «Глаголъ», который издается в Париже при поддержке ассоциации русской культуры.

Сотрудничество с альманахом началось с переписки в «Живом журнале» главного редактора альманаха парижанки Елены Кондратьевой-Сальгеро и заместителя председателя Союза писателей республики поэта Андрея Попова. Елену заинтересовали поэты из российской северной глубинки. Так в седьмом номере альманаха была опубликована обзорная статья о поэзии в Коми самого Андрея Попова и стихи девятнадцати как ушедших, так и здравствующих ныне поэтов.

В следующем, восьмом альманахе, вышедшем недавно, опубликована статья Надежды Мирошниченко об «ираёльском отшельнике» поэте Анатолии Илларионове, стихи Надежды Александровны и самого «отшельника». Главного редактора также заинтересовала поэзия сыктывкарки Анны Чалышевой. По ее просьбе Андрей Попов подготовил подборку талантливого автора, которая, несмотря на относительно молодой возраст, уже зарекомендовала себя на всероссийском уровне: в 2014 году Анна получила престижную литературную премию имени Дельвига. Помимо того, в восьмом альманахе напечатаны рассказы ухтинцев Анатолия Цыганова и Александра Сальникова.

Ежегодно альманах «Глаголъ» выходит в свет в канун Всемирного дня поэзии. С недавних пор по инициативе русской ассоциации в Париже его отмечают и в столице Франции.

Марина ЩЕРБИНИНА