От «нефтяных» конфет до экзоскелета

Инноваторы представили свои идеи на форуме в Ухте

Новые технологии в сфере добычи нефти, светодиодные светильники, спецодежда, картофель, кондитерские изделия и устройства для борьбы с сосульками были представлены на выставке, проходившей 16 марта в Ухте в рамках первого в Коми инновационного форума. Желающих презентовать свои идеи и разработки собралось немало, а вот бизнесменов, которые бы этим заинтересовались, к сожалению, оказалось недостаточно.

Сам форум проходил в ухтинском бизнес-инкубаторе, а выставку устроили неподалеку, в спорткомплексе «Буревестник». При этом в спортивном зале, на время ставшем выставочным, наряду с инновациями демонстрировали и ретро – старые советские машины и фотоаппараты. А кроме участников из Коми обнаружились и гости из других регионов, в частности компания из Татарстана, привезшая на форум образцы светодиодных светильников для помещений и улиц.

В целом же экспозиция выглядела довольно пестро. Были и новые, выведенные в Коми сорта картофеля, и пряничные человечки, инновационность которых заключалась в том, что они изображали Перу-богатыря, и экзоскелет для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, и проект устройства для удаления сосулек.

Министр промышленности Коми Николай Герасимов осматривал стенды, задумчиво обмахиваясь буклетом, рассказывающим о новаторской защитной спецодежде, руководитель администрации Сыктывдина Олег Лажанев присматривался к светодиодным лампам. Руководитель ОАО «Агрокомплекс» Сергей Чечеткин рассматривал образцы новых сортов картофеля (часть из них он уже внедрил лично на собственном дачном участке).

Вышло так, что официальное открытие форума прошло как раз на фоне витрины с картошкой, она оказалась позади выступающих с приветственными словами. Видимо, по этой причине ректор УГТУ Николай Цхадая в торжественной речи заявил, что если будет картошка, то будут и новации.

Свои проекты представляли как изобретатели со стажем, так и студенты. Самой юной инноваторшей из обнаруженных журналистом «Республики» оказалась школьница Поликсения Юрченко, совместно со студенткой УГТУ Людмилой Гальченко разработавшая кондитерско-косметическую линию «Первая нефть России». В основе продукта лежит не нефть, как можно было бы подумать, а черемуха. А название такое дали, чтобы скрыто прорекламировать Ухту.

– В составе конфет черемуха, кедровый орех, овсяные хлопья и масло, – рассказала старший преподаватель кафедры экономики Оксана Юрченко, руководитель изобретательниц и по совместительству – мама одной из них. – Черемуха для конфет перемалывается особым образом, но после этого остаются косточки, которые тоже решили использовать. Поэтому добавили другие натуральные компоненты – овес, пшеницу, кукурузу – создали скрабы для лица и тела.

Другие студенты УГТУ под руководством Оксаны Юрченко разработали проект, который считают некоммерческим, хотя для его реализации нужно серебро и золото. Суть идеи – в производстве колец-печаток с символикой УГТУ, которые планируется дарить выпускникам этого вуза. Пока драгметаллов у инноваторов нет, они решили наштамповать пластиковые кольца-образцы на 3D-принтере, но успели сделать только два, после чего принтер сломался.

Участники форума между тем переместились в бизнес-инкубатор, чтобы обсудить вопросы внедрения инноваций в жизнь. За несколько дней до форума уполномоченный по защите прав предпринимателей Коми Игорь Бобков пояснил «Республике», что главная цель данного события – свести таланты с теми, кто может дать деньги на воплощение их идей. К сожалению, на практике все получилось не совсем так, как задумывали. Таланты приехали, представители банков, республиканских микрофинансовой организации и Гарантийного фонда – тоже. А вот тех, кто был бы заинтересован во внедрении инноваций и поручился за изобретателей перед банкирами, практически не было. Немногие представители различных компаний, которые все же приняли участие в этом съезде, выступали в основном с целью прорекламировать свою работу и продемонстрировать свою инновационность. Представители финансовых учреждений рассказывали о своих услугах. В общем, выступавшие в первую очередь хотели «продать себя», а не заполучить свежие изобретения.

Круглый стол, посвященный вопросам финансирования компаний, внедряющих инновации, превратился в череду презентаций, которую прервал Игорь Бобков, понявший, что форум сворачивает не туда, куда задумывали его организаторы. Он попросил предпринимателей, присутствовавших в зале, где сидело порядка ста человек, поднять руки. Рук поднялось так мало, что некоторые, засмущавшись, их опустили.

Игорь Бобков по завершении заседания высказал мысль, что бизнес фактически проигнорировал форум, потому что предпринимателям сегодня не до инноваций. Позволить внедрять себе новшества могут только самые крупные предприятия. А в Коми это нефтяники и газовики, соответственно инноваторы в этой сфере еще могут иметь шансы продвинуть свои изобретения, а вот тем, кто работает по другим направлениям, куда сложнее.

По мнению ректора УГТУ Николая Цхадая, Коми просто не хватает компетентных промышленников, которые бы оценили новые идеи. К тому же внедрять инновации – это риск, на который не все хотят идти, рассуждая, что пусть сначала кто-то другой попробует. По мнению ректора, перед проведением следующего такого форума надо активнее заниматься привлечением к участию в нем малого и среднего бизнеса.

Впрочем, финансирование инноваторов было далеко не единственной площадкой форума, так что другие гости сочли, что встреча прошла интересно и плодотворно. На презентации детских технопарков, к примеру, для всех желающих обсудить эту тему и предложить свои идеи даже места в зале не хватило.

– Мы обсудили создание республиканского и муниципальных технопарков, коллеги делились своим опытом, было очень интересно. Все это будет сведено в общую программу развития технопарков в республике, – рассказал директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова Дмитрий Беляев.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы администрации Ухты