На учебу – с готовой идеей

Желающим начать свой бизнес рассказали о возможностях государственной поддержки

Специалисты сыктывкарского центра предпринимательства и инноваций готовы помочь начинающему предпринимателю в случае четко оформленной бизнес-идеи. Об этом заявила начальник управления экономики и анализа столичной администрации Лариса Туркова на прошедшей 16 марта прямой линии, посвященной вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

По словам чиновницы, нередко в центр предпринимательства приходят люди, желая получить помощь экспертов, но при этом совершенно не представляют, как они собираются налаживать и развивать бизнес, не оценивают реально свои возможности и способности.

– Бывает, придет человек на консультацию: хочу, говорит, свой магазинчик. А какой магазинчик, почему именно магазинчик и будет ли он востребован, ответить не могут. Но наши консультанты не раздают бизнес-проекты, они могут дать советы по вопросам организации бизнеса. К примеру, предложат для начала взять патент, выбрать упрощенную систему налогообложения, расскажут о возможностях грантовой поддержки, – поведала Лариса Туркова.

Пришедший на прямую линию за консультацией мужчина из пригородного поселка Седкыркещ был из числа тех, кто основательно проработал свою бизнес-идею и нуждался только в советах, как теперь ему лучше зарегистрировать ИП. Молодой человек уже занимается выпечкой хлеба. В доказательство того, что его продукция действительно качественная, он выложил перед экспертами две буханки ароматного свежеиспеченного пшеничного хлеба.

– Заречные поселки в паводок бывают надолго отрезаны от города. Конечно, какой-то запас продуктов в магазинах есть, но хлебом надолго не запасешься. Поэтому продукция мини-пекарни, которую я хочу официально открыть, будет востребована не только в Седкыркеще, но и в Трехозерке и других ближайших поселках, – рассказал предприниматель.

Пока мужчина еще не зарегистрировал ИП, но уже сейчас печет хлеб и хотел бы знать, как ему можно продавать продукцию на законных основаниях. Ему посоветовали приобрести патент, зарегистрироваться в налоговой инспекции и прийти в центр предпринимательства, где подробно расскажут, что и как делать дальше. Если он пожелает пройти обучение в центре, то вполне может рассчитывать на получение гранта, так как уже сейчас видно, что его бизнес-проект продуман и востребован.

Большим подспорьем для начинающих бизнесменов может стать школа начинающего предпринимателя, действующая при центре. Деятельность эта лицензирована, по окончании трехмесячных курсов выпускники школы получают свидетельство установленного образца. Обучение в школе предпринимателя – бесплатное, но недобросовестных слушателей за прогулы отчисляют.

В 2015 году в школе начинающего предпринимателя прошли обучение 48 человек, в 2016-м – 44. Основные направления обучения – разработка бизнес-плана, управление персоналом, юридические и бухгалтерские основы ведения бизнеса, налоговый учет. По словам заместителя директора сыктывкарского центра предпринимательства и инноваций Владимира Киселева, некоторые сразу отказываются от финансовой поддержки, потому что деньги на развитие бизнеса они имеют и нуждаются только в специальных знаниях.

Возрастных ограничений для поступления в школу предпринимателей нет – обучаться могут и пенсионеры. Ограничения по возрасту есть только для тех, кто претендует на грант. Категории, которым отдается предпочтение при выделении финансовой поддержки: граждане до 30 лет, одинокие матери, люди с инвалидностью и безработные.

Как рассказала Лариса Туркова, кроме финансовой и консультативной помощи центр может помочь с арендой помещения под свой бизнес на льготных условиях. Решения по предоставлению этих помещений принимаются на совете депутатов. По словам чиновницы, это очень популярный вид поддержки, но, к сожалению, помещений на балансе муниципалитета осталось не так уж много.

Галина ГАЕВА