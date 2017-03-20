Образование от А до Я

Общественная приемная главы Коми провела третью из пяти запланированных дискуссионных площадок по обсуждению отчетного доклада руководителя региона, с которым Сергей Гапликов выступил в феврале перед Госсоветом республики. Темой очередной встречи стали основные тенденции развития сферы образования.

Всем в сад

Первый вопрос, поставленный перед экспертами модератором мероприятия – директором института педагогики и психологии СГУ имени Питирима Сорокина Павлом Васильевым: какие еще меры необходимо предпринять, чтобы ликвидировать очереди в детские сады детей до трех лет? Как отметил модератор, с задачей по ликвидации очередности в дошкольные учреждения детей с трех до семи лет регион достойно справился, о чем сказано в отчете главы республики о деятельности правительства Коми за 2016 год. Теперь президентом страны поставлена следующая задача – чтобы не было очередей в детсады для малышей до трех лет.

Статистику очередности в детские дошкольные учреждения представила замминистра образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова. Она напомнила, что три с половиной года назад законом введены государственные гарантии по устройству в сады детей с двух месяцев до трех лет, но де-факто двухмесячных детей в ясли родители не отдают. Потребность появляется, когда малышу исполняется полтора года, поскольку именно с этого времени матери перестают получать пособие по уходу за ребенком и стремятся устроиться на работу. В целом в Коми в очереди на место в детском саду значится около 1700 детей в возрасте до трех лет, причем подавляющее большинство – 1100 человек – в Сыктывкаре. Из сельских районов в лидерах по нуждаемости Сыктывдинский, где места в детсад ждут более 200 малышей.

Председатель совета Сыктывдинского района, директор Коми республиканского агропромышленного техникума Светлана Савинова объяснила, почему образовалась очередь детей в сад в райцентре – селе Выльгорт. Дело в том, что с сентября прошлого года здесь не могут открыть новый детский сад по причине сверхжестких требований Роспотребнадзора.

– Мы пережили уже семь судов, смогли доказать, что все материалы, использованные при строительстве детского сада, сертифицированы, две лаборатории провели исследования и подтвердили, что количество вредных веществ в стройматериалах нулевое, но Ростпотребнадзор находит все новые изъяны. Поэтому выход – строить еще один детский сад. На днях глава республики подтвердил, что дает свое согласие на строительство в Выльгорте детсада на 240 мест. Даже если заработают оба эти учреждения, все равно они будут востребованы, поскольку Сыктывдин – единственный район в республике, имеющий повышенную рождаемость, – рассказала Светлана Савинова.

Зашел разговор и об альтернативных формах устройства детей в дошкольные учреждения. По словам Натальи Якимовой, пока ребенок не устроен в детсад, его можно приводить в так называемые консультативные пункты, где с детьми занимаются воспитатели. Такие пункты посещают более полутора тысяч малышей. При детсадах работают группы временного пребывания. Кроме того, в республике есть два частных детских сада, которые посещают 250 детей, а также два негосударственных дошкольных учреждения в Воркуте и Печоре, принадлежащих РЖД.

Приглашенная на мероприятие директор частного детского сада «Кроха» Анастасия Бобрецова рассказала, чем такие учреждения отличаются от государственных.

Поначалу садик, который она открыла в 2009 году, не имел права на образовательную деятельность, а мог только оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми. Сейчас, когда частная дошкольная организация получила лицензию, здесь оказывают качественные образовательные услуги. Другое дело, что частный детский сад молодым семьям не по карману. Но, как заверила Анастасия Бобрецова, получив лицензию, ее организация приобрела право на государственную компенсацию, которую может направлять на образовательную деятельность, поэтому родительская плата немного снизилась – с 14 до восьми тысяч рублей в месяц. При этом семьям, признанным нуждающимися, компенсируется часть родительской платы – 400 рублей за одного ребенка, 900 рублей – за второго, 1350 рублей за третьего. Кроме того, мамы, получающие пособие на ребенка до полутора лет (оно составляет 7360 рублей), могут оплачивать им услуги частного детсада, а сами выйти на работу.

О минусах двухсменки

Следующей темой обсуждения стала нехватка мест в школах, из-за чего дети учатся в две и даже три смены. Как напомнил Павел Васильев, главой государства поставлена задача создать достойные условия для школьников. В ближайшие годы более миллиарда рублей будет направлено на создание дополнительных мест в действующих общеобразовательных учреждениях и строительство новых школ. Но надо искать и иные резервы.

Большой список предложений, как устранить минусы двухсменки, представила на рассмотрение экспертов председатель общественного совета министерства образования, науки и молодежной политики республики Ольга Уваровская. На уроках во вторую смену дети быстрее устают, хуже усваивают учебный материал, поэтому на первый план выходит сохранение здоровья школьников. Для этого надо разработать здоровьесберегающие технологии и обучить им учителей. Следует также провести мониторинг свободных площадей техникумов, центров дополнительного образования, учреждений культуры и проводить там занятия со школьниками в первую смену. А глав муниципалитетов надо обязать делиться итогами работы по ликвидации второй смены в школах.

Трудное трудоустройство

Следующие полчаса участники дискуссионной площадки посвятили профессиональному образованию, точнее – мерам по трудоустройству выпускников учебных заведений.

Самым интересным оказалось выступление директора республиканского агропромышленного техникума Светланы Савиновой. Возглавляемому ею ссузу удалось радикально переломить ситуацию в столь непопулярной у современной молодежи сфере, как сельское хозяйство. Для этого директор техникума объездила все сельские районы республики, встретилась с руководителями муниципалитетов, сельхозпредприятий и родителями. Именно родители были настроены категорично, утверждая, что «всю жизнь ломали спины, потеряли здоровье, богатств не нажили, поэтому их дети ни за что не будут работать в сельском хозяйстве».

Тогда руководитель агропромышленного техникума обратилась в правительство региона с предложением принять программу поддержки выпускников, которые приедут работать в сельскую местность по специальности, наподобие той, что действует для врачей и фельдшеров. И такая программа была принята. С 2015 года выпускникам сельскохозяйственных учебных заведений, приехавшим работать на село, стали выплачивать подъемные в размере 500 тысяч рублей. Но чтобы закрепить ребят на предприятиях, эту сумму разделили на три части и выплачивают в течение трех лет. Горожане, которые по окончании техникума приезжают работать в сельскую местность, получают еще и такой привлекательный бонус , как жилье.

На сайте техникума создана база вакансий и работодателей. А еще на базе агропромышленного техникума проводятся научно-практические конференции и конкурсы профессионального мастерства. И это тоже приносит свои плоды – сельхозпредприятия получают высококвалифицированные кадры.

На некоторые специальности даже появился конкурс. Скажем, на одно бюджетное место по специальности «Ветеринар», конкурс в прошлом году составил четыре с половиной человека. Гордится Светлана Савинова и тем, что четыре выпускника организовали крестьянско-фермерские хозяйства. И хотя зарплата у аграриев по-прежнему невысока, все больше выпускников ссуза выбирают работу по своему профилю. Если в 2014 году по специальности трудоустроилось 34 процента выпускников агропромышленного техникума, в 2015-м – 39 процентов, то в прошлом году их было уже 54 процента.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА