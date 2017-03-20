Икары из Сыктывкара

Ученики сыктывкарской школы №35 стали абсолютными чемпионами России в робототехнических соревнованиях «ИКаР» на фестивале «Робофест-2017» в Москве. Школьники представили проект по созданию автоматизированной линии кормовых добавок для птицефабрики «Зеленецкая».

«ИКаР» («Инженерные кадры России») – это целая серия соревнований, целью которых является популяризация научно-технических профессий и повышение престижа инженерных профессий у учащихся. На всероссийские соревнования отправляются победители региональных этапов. В этом году республику среди школьных команд представляла «Mechanic team» из школы №35, в которую вошли Владислав Антипов, Данил Мартынов, Владимир Давыдов, Дмитрий Дубовский, Виталий Венгеров и Илья Базаров. Тема соревнований «Икар» в этом сезоне – «Мобильный комплекс. В помощь фермеру», поэтому ученики и разрабатывали роботизированный комплекс по производству кормов.

– Мы гордимся, что наши ребята стали абсолютными чемпионами России. Это закономерный успех, поскольку эта команда очень сильная. Особая благодарность тренеру Виктору Базарову. Мы рассчитываем на их активное участие и в других робототехнических соревнованиях, – прокомментировал победу школьников Дмитрий Беляев, директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, на базе которого работает Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и развития молодежного технического творчества.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что командное первое место среди дошколят на том же «Робофесте-2017» досталось воспитанникам сыктывкарского детсада №111.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дениса ЕРМАКОВА