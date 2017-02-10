Наше — родное

О «Клубе развития» Союза журналистов России

Газеты регионов России, несмотря на все кризисы, смогли сохранить всё лучшее, что было в отечественной журналистике. Однако для того, чтобы быть востребованными на рекламном рынке, привлекать молодого читателя, газетам необходимо совершенствоваться и организационно, и технически, и творчески.

Широкое развитие мультимедиа – важная тенденция развития журналистики. В то же время, использовать эти форматы довольно затратно и технически трудно. Позволить это могут лишь наиболее крупные федеральные и региональные печатные издания. Новый проект Союза журналистов России позволяет газетам любого уровня решить эту проблему и даже научиться зарабатывать на этих форматах. Создание видеосети «Клуб развития» – актуальная инициатива по консолидации журналистского сообщества страны, где существующие возможности газет вполне достаточны для эффективной организации межрегиональной работы с мультимедиа.

Чем видеосеть Союза журналистов России может быть интересна именно для Вашего издания:

— вы получаете актуальный и качественный видеоконтент, а также ньюсмейкеров федерального и регионального уровня на собственный сайт. Это обогащает его полноценным видео, который аудитория будет воспринимать, как работу вашего издания;

— участие в проекте бесплатное, напротив, в рамках видеосети вы начинаете зарабатывать на собственных информационных продуктах и акциях, а также на акциях «Клуба развития»;

— вы используете для распространения собственных материалов совокупную аудиторию участников сети (не менее 200 тыс. пользователей уже на стартовом этапе) — таким образом, оставаясь региональным, ваше издание получает надежный канал выхода на федеральный уровень;

— вы расширяете информационные возможности издания, ведь в вашем распоряжении будут технологии мультимедиа;

— вы приобретаете конкурентные преимущества среди других изданий вашего региона.

Руководители изданий, входящих в видеосеть, приглашаются в Коллегию главных редакторов и получают статус эксперта «Клуба развития» с возможностью дистанционно или очно участвовать в заседаниях Клуба, обсуждая актуальные проблемы современной жизни в режиме on-line и off-line.

Следует особо подчеркнуть, что проект видеосети имеет значительный коммерческий потенциал, но зарабатывать предполагается не на газетах, а на личностях и структурах, которым нужна совокупная аудитория газет-партнеров. Поэтому участие в проекте для изданий бесплатное.

Как это работает?

Партнеры «Клуба развития» получают в свое распоряжение персональный видеозал (для этого специальная программа устанавливается на компьютерах партнеров). Здесь размещаются собственные текстовые и видеоматериалы. Также через видеозалы происходит дистанционное участие в заседаниях Клуба. Работа в видеозалах не требует никаких технических усилий и затрат – достаточно простого ноутбука.

Все видеозалы партнеров Клуба связаны друг с другом оригинальной системой видеоинформеров (размещаются на главных страницах сайтов партнеров). Их задача – материалы, размещенные в персональном видеозале, включить в ротацию публикаций на всех порталах изданий-партнеров. Таким образом, работа строится по принципу своеобразного сетевого интернет-телевидения, где каждый пользуется совокупной аудиторией всех сайтов-партнеров Клуба. В видеоинформерах будут размещаться анонсы видеоматериалов и текстов как «Клуба развития», так и материалы самих газет-партнеров. Более подробно особенности проекта изложены в Презентации.

Союз журналистов России приглашает вас к участию в проекте видеосети «Клуба развития».

Всеволод Богданов, Председатель Союза журналистов России

«Клуб развития» в вопросах и ответах

Что такое «Клуб развития»?

Это новый медиапроект, который позволяет газетам регионов работать с видео и зарабатывать на видео. «Клуб развития» является составной частью Общественного агентства информации Союза журналистов России и, по сути, представляет собой сетевое телевидение, где каждый участник получает новые механизмы работы с видеоформатами, а также пользуется совокупной аудиторией всех сайтов-партнеров Клуба.

Как это работает?

В Москве открыт портал Клуба – tv-pressa.ru. Материалы, которые он публикует (текстовые и видео), анонсируются с помощью видеоинформеров, размещенных на главных страницах партнеров Клуба – региональных печатных изданий. Таким образом, материалы портала может посмотреть широкая аудитория посетителей сайтов газет. При средней посещаемости этих сайтов в 2000 человек в день уже на начальном этапе развития проекта (40 газет) совокупная потенциальная аудитория «Клуба развития» будет превышать 80 тыс. пользователей, плюс собственная аудитория портала Клуба – не менее 20 тыс. человек в день. Каждый материал в среднем будет анонсироваться на видеоинформерах в течение 3-5 дней. Это дает каждому материалу аудиторию в 300-500 тыс. пользователей. В настоящее время – это аудитория рейтинговых программ федеральных каналов телевидения. Тематика публикаций самая разная: проблемы развития российского общества, экономическая, социальная и культурная жизнь страны – Центра и регионов.

Что за материалы размещаются на портале «Клуба развития»?

На портале публикуются текстовые и видеоматериалы мероприятий и акций, которые:

— организованы и проведены Клубом;

— организованы и проведены партнерами Клуба – региональными изданиями (с участием Клуба или самостоятельно);

— переданы для публикации на портале Клуба сторонними организациями.

Каков механизм участия в работе Клуба региональных изданий?

«Клуб развития» приглашает издания страны становиться его партнерами. После заключения соглашения о сотрудничестве, газета получает парольный доступ на портал tv-pressa.ru, где для нее будет открыт персональный видеозал, и инструкцию по его пользованию. Для того чтобы в этом зале начали появляться самые простые видеоматериалы, газете не нужны никакие технические средства – достаточно обычного ноутбука. Однако в персональном видеозале можно размещать и материалы, которые будут специально заказаны, сняты и смонтированы профессиональными видеоработниками на местах. Это могут быть проблемные интервью, выступления представителей региональной власти, экспертов и промышленников, круглые столы, конференции, телемосты, общественные дискуссии и т.п. Региональные материалы, представляющие общественный интерес, включаются в сетевую ротацию и их анонсы размещаются на всех или на части видеоинформеров региональных партнеров. Таким образом, видеоматериал, сделанный в регионе и размещенный в персональном видеозале газеты, может получить общефедеральное звучание.

В чем состоит коммерческий потенциал проекта?

Работа Клуба проходит в форме регулярных заседаний и программ. Это могут быть очные встречи в Доме журналистов в Москве или выездные мероприятия. Это также могут быть off-line программы – видеообращения, интервью, диалоги, экспресс-опросы, видеоконференции, телевизионные мосты и т.п. На мероприятия клуба будут приглашаться различные ньюсмейкеры, эксперты, представители власти, политики и общественные деятели. Общественная важность заявляемых тем, уникальная система распространения, массовая аудитория и видеоформаты ожидаемо привлекут внимание рекламодателей и спонсоров. Допустима и форма приглашения для участия в мероприятиях Клуба на коммерческих началах. В полной мере это относится и к региональным партнерам: они могут инициировать заседания «Клуба развития» по темам, представляющим важность для них или для их партнеров, проводить собственные мероприятия и акции, а также приглашать заинтересованные организации и отдельных лиц для участия (очного или в режиме видеоконференции) в работе Клуба. Формат видеосети также позволяет публиковать на портале Клуба или включать в платную ротацию на сайтах газет-партнеров видеоматериалы сторонних организаций. Портал Клуба, активно использующий современные видеоформаты, позволяет организовывать коммерческое обслуживание заинтересованных лиц и организаций – ведение видеоблогов представителей власти, промышленников, общественных деятелей, а также организацию внутренней (закрытой) видеосети для компаний, имеющих отделения или собственную региональную сеть и т.п.

В чем разница между членами и партнерами «Клуба развития»?

В члены Клуба приглашаются профессионалы, которые обладают общественно важными знаниями о жизни своего региона, добились общественного признания, а также поддерживают идеи развития нашей страны. То есть, члены Клуба – физические лица, партнеры Клуба – организации. Руководство издания-партнера также получает приглашение в члены «Клуба развития». Из них будет сформирована и начнет свою работу «Коллегия главных редакторов».