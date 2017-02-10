Памятник первому ректору

В Сыктывкарском университете открыли бюст Валентины Витязевой

10 февраля Сыктывкарский государственный университет отметил свое 45-летие. В юбилейный день в стенах крупнейшего вуза региона состоялось сразу несколько знаковых мероприятий: открытие галереи портретов ректоров Коми пединститута и Сыктывкарского университета, презентация книги «Высшая школа Республики Коми в лицах», торжественное заседание Ученого совета СГУ и Юбилейные февральские чтения. Ключевым событием празднеств стало торжественное открытие бюста первого ректора, доктора географических наук, профессора Валентины Александровны Витязевой.

Директор музейного комплекса университета, доктор культурологии, профессор Майя Бурлыкина, проработавшая с Валентиной Витязевой много лет, рассказала «Республике», как шла работа над скульптурным портретом первого ректора СГУ.

– Идея возникла в сентябре-октябре прошлого года. Бывший ректор университета Наталья Михальченкова поручила мне найти художника, который мог бы достойно выполнить заказ. Выбор пал на молодого московского скульптора Никиту Мазаева. Я видела его прежние работы, они очень интересные. Мы вышли на скульптурно-производственное предприятие «Лит Арт», расположенное в подмосковном городе Жуковском, где работает этот автор и где был отлит в бронзе портрет Витязевой. Во время своей недавней поездки в Москву я специально заехала в Жуковский, встретилась со скульптором и с руководителем этой организации. Нам хотелось, чтобы Валентина Александровна предстала в своем скульптурном воплощении такой, какой она была в годы ректорства: энергичной, элегантной, с высоко поднятой головой. Мы с Никитой Мазаевым два дня работали над портретным сходством. В итоге, как мне кажется, портрет получился очень удачным, – отмечает Майя Бурлыкина.

Первоначально планировалось установить бюст Валентины Витязевой на площадке перед вторым корпусом, но потом в СГУ пришли к выводу, что там он не впишется, так как скульптура небольшая. В итоге бюст установлен на первом этаже в холле первого корпуса СГУ.

В церемонии открытия памятника принял участие внук легендарного ректора, выпускник Сыктывкарского университета Антон Витязев. На всех юбилейных мероприятиях СГУ непременно бывал старший сын первого ректора СГУ – доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕН Андрей Витязев. Он работал в Объединенном институте физики Земли РАН, был заместителем директора, заведовал лабораторией «Происхождение Земли и планет». Но 7 февраля, за три дня до нынешних торжеств в Сыктывкарском университете, Андрей Витязев ушел из жизни.

Галина Владис

Фото Майи Бурлыкиной