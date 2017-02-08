Итоги года депутата Гайворонского

Помощь в решении проблемных вопросов жителей города – одно из важных направлений в работе депутатов Государственного Совета Коми. Личные встречи с избирателями формируют спектр проблем, которые волнуют жителей республики. По результатам встреч появляются недочеты в работе органов местного самоуправления, а также вносятся предложения по необходимым поправкам в регламенты и законодательные акты.

23 декабря Александр Гайворонский, депутат Госсовета по Боровскому одномандатному округу, провел прием граждан. Ухтинцы пришли к нему за помощью в решении своих насущных проблем. Были и те, кто просто хотел сказать спасибо за оказанную ранее помощь.

Пенсионерка Ирина Гурулева поблагодарила народного избранника за решение вопроса с обустройством могилы ухтинца Александра Боронина. Кстати, хлопотала женщина, даже не будучи его родственницей. Как оказалось, она знала его еще с 1948 года, когда они были соседями и дружили семьями. Сейчас она приглядывает за его могилой, потому что больше некому, но надгробию нужен был небольшой косметический ремонт, который и выполнен по поручению депутата.

– Вы человек слова: сказали и сделали. Всего доброго вам и вашей семье, – сказала Ирина Гурулева и вручила книгу, написанную ее братом, ухтинским краеведом и журналистом Анатолием Козулиным.

Настоятель храма Николая Чудотворца отец Кирилл обратился с просьбой посодействовать в строительстве небольшого нового храма, который мог бы вместить всех желающих прихожан. Депутат пообещал, что подключится к решению этого вопроса. В ближайшее время запланировано проведение рабочего совещания с подрядными организациями о возможности газо- и водоснабжения храма.

В основном граждане, участвовавшие в приеме, просили оказать помощь в решении социальных проблем. Все заданные вопросы были рассмотрены, по каждому было выработано решение.

В течение года Александр Гайворонский активно принимал участие в заседаниях Госсовета, в работе комиссий, советов, разрабатывал и вносил предложения, обращался с депутатскими запросами в органы местного самоуправления, правительство Коми и различные организации.

Депутатские запросы касались проблем в сфере ЖКХ, реализации программы капитального ремонта, расширения дорог, ремонта социально значимых объектов города Ухты: городского дворца культуры, детской художественной школы, спортивных площадок на территории школ. Кроме того, Александр Гайворонский принимал участие в решении острого для ухтинцев вопроса по организации пункта захоронения радиоактивных отходов вблизи города.

Из 24 внесенных депутатских запросов и обращений по девяти приняты положительные решения соответствующими органами.

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