Вузам предложили вернуться к обязательному распределению

С этого года вузы могут поменять правила целевого приема. Министр образования и науки России Ольга Васильева на встрече с ректорами педвузов предложила обязать целевиков отрабатывать по три года на муниципальных предприятиях, заключая до начала приемной кампании трехсторонний договор между работодателем, абитуриентом и вузом. Конкурс среди целевиков ниже, чем у остальных поступающих, но при этом есть случаи, когда, получив профессиональное образование за счет направляющей стороны, такие выпускники вузов даже не доезжают до места работы. Пора вернуться к обязательному распределению?

Елена Дворникова, и.о. заведующего кафедры Сыктывкарского лесного института:

– Если студент направлен на обучение бюджетной организацией и по окончании вуза не приступил к работе и не вернул средства, затраченные на его обучение, – это может расцениваться как нецелевое расходование бюджетных средств со всеми вытекающими последствиями. Поэтому бюджетники, как правило, заключают трехсторонний договор (предприятие – вуз – студент), который предусматривает либо работу в учреждении или организации в течение определенного срока, как правило, это три года, либо возврат денег.

Что же касается именно обязательного распределения, то его, возможно, надо вводить для студентов особо дефицитных специальностей (лечебное дело, педагогика), обучающихся на бюджетной основе. Для того чтобы обеспечить кадрами наиболее социально значимые отрасли.

Юлия Данилова, депутат совета Койгородского района:

– Верное решение. Когда я в свое время оканчивала школу, решила для подстраховки заключить с районным управлением образования договор о целевом направлении в пединститут. Однако, неплохо сдав профильные ЕГЭ, поняла, что целевое направление ни к чему, ведь оно обязывает выпускника вуза вернуться на малую родину. Не знаешь ведь, как жизнь сложится. Потому я просто-напросто не сдала этот договор и поступила на «бюджет». Среди моих однокурсников было немало целевиков. И самое интересное, что после окончания института ни один из них не вернулся на работу в родной район. А в сельских школах 70 процентов педагогов пенсионного возраста. И не секрет, что некоторые из них – глубоко пенсионного возраста – рады уйти на заслуженный отдых, да только вот замены им нет.

Артур Евграфов, юрисконсульт Корткеросской ЦРБ:

– Данная инициатива – это хорошо забытое старое, причем одна из лучших практик. К системе распределения надо было вернуться намного раньше, а точнее выразиться, не надо было вообще от такой системы отказываться.

Светлана Сажина, зав. кафедрой института педагогики и психологии СГУ имени Питирима Сорокина:

– К сожалению, сейчас нет юридической основы для распределения студентов. Раньше студент знал, что предприятие, куда он распределится, обязано обеспечить ему все в соответствии с договором: и рабочее место, и квартиру, и заработную плату, и прочее. Сегодня таких гарантий нет. Более того, некоторые студенты открыто заявляют, что пришли учиться ради «корочки» и работать по специальности не будут. А вуз тратит на них время, ресурсы.

Если распределение будет осуществляться в рамках целевой подготовки, то, может, надо увеличивать квоту на поступление в вузы целевиков? Это позволит и республике решить проблемы трудоустройства, и специалисту настроиться на работу. И еще целевой договор может быть вовсе не таким жестким, намертво привязывающим выпускника к компании или организации, которая оплачивала его знания. Студент может получить право выбора того работодателя, который предложит более интересную и высокооплачиваемую работу и который выплатит приемлемую неустойку тем, кто послал его учиться.

Надежда Бажукова, заведующий Троицко-Печорским филиалом Общественной приемной главы Коми:

– Полностью поддерживаю обязательное распределение целевиков. Без такого шага не решить кадровую проблему, особенно на селе. Бюджет вкладывает средства, чтобы обеспечить село кадрами, но в реальности результата мы не видим. За выполнение трехстороннего договора должны нести обязательную ответственность все три стороны, в том числе и тот, кто получает специальность за счет бюджетных средств.

Анна Кряжевская, директор сельской малокомплектной школы в Удорском районе:

– Обязательное распределение должно быть для всех выпускников вузов. Отрабатывая три года по распределению, выпускник получает необходимый опыт и навыки работы по специальности. А что получается сейчас? После вуза (особенно педагогического) два пути: или в магазин, или в чиновники (туда в основном по знакомству и по-родственному). И там, и там опыта работы нет. Вот и разваливают все, что могут, на чиновничьей работе и воруют в магазинах. А насчет того, что целевикам легче поступать, это великий миф. Наоборот, труднее. К тому же не знаю, как сейчас, но до недавнего времени они еще и платили за целевое место. Поэтому не целевое поступление, а целевое распределение – единственный путь сохранения страны, сохранения, в частности, образования и в конечном итоге – укрепления страны. И, кстати, воспитания патриотизма.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.