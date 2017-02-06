Суперкульбиты на «Супершипе»

Ледовые автогонки завершились эффектным переворотом

Второй этап Кубка главы Коми по зимним трековым автогонкам «Супершип-2017» прошел в минувшую субботу на республиканском стадионе в Сыктывкаре. Зрители увидели обилие столкновений, «нырков» в сугробы и даже переворот машины на крышу. В гонках участвовало шестнадцать спортсменов из Сыктывкара и Кировской области.

Посмотреть на субботние старты собралось больше зрителей, чем на декабрьский этап, но трибуна все равно не была заполнена до отказа. По мнению организаторов, плохую роль сыграл не очень зрелищный первый этап.

Для болельщиков организаторы подготовили развлекательную программу с интересными конкурсами. Например, в одном из них участники катали друг друга на санках наперегонки.

До начала автобаталий разогреть публику выехали картингисты. В показательном заезде выступил и мастер спорта по картингу сыктывкарец Андрей Безносиков. После демонстрационного карт-проката автогонщики выехали на традиционное построение перед зрителями. Ведущий поочередно представил участников соревнований. Бурную реакцию зрителей вызвала автоледи Ирина Ярошенко, дебютировавшая в прошлом этапе.

– На этот раз Ирина покажет все, что умеет, ведь в декабре ей это не удалось, – выразил надежду ведущий.

Надежды зрителей девушка оправдала. На трассе она выглядела бойчее, хотя и получала предупреждения за нарушения правил, например, за сбитый во втором заезде конус. А вот в девятом смогла даже лидировать. По итогам всех заездов автоледи заняла четвертое место.

Во время перерыва гонщица рассказала, что почувствовала уверенность, вдобавок к этому лед менее кашеобразный и ехать удобнее. Как и в прошлый раз, активно помогал Ирине супруг Михаил. Но переживали за девушку не только он и болельщики. Перед самым стартом очередного заезда на площадку к ее автомобилю выбежал один из сильнейших представителей регионального автоспорта Иван Турышев по прозвищу Пулятор. Драйвер что-то подкрутил в ее машине и напутствовал автоледи.

Гонки проходили в ожесточенной борьбе за лидерство, с обилием фулл-контактов. Это привело к тому, что уже к середине стартов часть спортсменов выбыла из соревнований, и в некоторых заездах участвовало всего по три-четыре машины вместо шести. Из-за проблем с двигателями продолжить гонку не смогли Борис Сидоренко и Сергей Савин. Последний со своей командой долго возился с машиной, вместе они то и дело подкручивали что-то под капотом, поочередно садились за руль и тщетно пытались завести автомобиль.

Заезды изобиловали сходами с трассы и «нырками» в снег. Два раза «уходил» кировчанин Станислав Гомзяков. В шестнадцатом заезде по своей вине (банально не справился с управлением) сошел с дистанции кировский гонщик Сергей Мальков. Сергей Шерстобитов при попытке обгона Максима Кулешова не справился с управлением и также вылетел в сугроб. За пределы трассы не по-джентльменски выбивали и Ирину Ярошенко.

В последнем показательном суперзаезде автоледи оказалась сопричастной и к суперкульбиту. В этом «прогоне» участвовало семь автомобилей, азарт борьбы захлестнул участников, и прямо перед зрительской трибуной Виталий Лебедев «впечатался» в сугроб так сильно, что его машина перевернулась на крышу. Сзади в него въехала Ирина Ярошенко. Зрители ахнули, к участникам сразу подъехали машины спасателей и огнеборцев. Гонщики отделались легким испугом. Выкарабкавшийся из перевернутого автомобиля Виталий Лебедев под общие аплодисменты приветствовал публику взмахами рук.

– Конечно, испугалась немного, так как из поворота выходила на большой скорости. У Виталия Лебедева был контакт с какой-то машиной, не видела, снежная пыль сильно мешала, увидела, как он взлетает на сугроб и переворачивается, не смогла объехать его. Когда поняла, что со мной все в порядке, больше испугалась за Виталия, – сказала Ирина.

По итогам соревнований первенствовал Максим Кулешов, второе место завоевал Александр Ложкин, на третьей позиции расположился Сергей Шерстобитов. В общем зачете после двух этапов лидирует Шерстобитов, на втором месте Кулешов, бронзу «держит» Ложкин.

Комментируя итоги стартов, судья соревнований Виктор Сулимов рассказал, что первый этап был поскучнее, во втором же борьба началась с самого первого заезда и продолжалась до показательного суперзаезда:

– Друг другу абсолютно никто не уступал. Предугадать лидера было невозможно. Расклад среди победителей изменился. Если в прошлый раз лидировал Сергей Шерстобитов, то сегодня он третий. Очень много было контактов с сугробами. А в последнем заезде перевернувшаяся на крышу машина заставила поволноваться судей, но вызвала восторг у зрителей. Стадион своей ездой, конечно, заводила Ирина Ярошенко. Она свободно держится и может даже обгонять именитых спортсменов.

Анонсируя следующий старт, который пройдет 23 февраля, Виктор Сулимов раскрыл некоторые секреты. По его словам, планируется, что участие примет именитый спортсмен из Екатеринбурга, а также 17-летний Евгений Лумпов из города Слободского Кировской области:

– Возраст не смущает, потому что парень имеет спортивную автолицензию, которая позволяет ему выступать. Однако нужно будет получить разрешение родителей. А еще организаторы мечтают привлечь к участию в «Супершипе» БТР.

Ярослав СЕВРУК

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