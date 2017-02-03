Жители республики напишут историю почты

Общественная палата республики и Коми филиал «Почты России» объявили конкурс творческих работ на тему: «История почты Коми края». Конкурс, в котором могут принять участие все желающие, проводится по номинациям: «Лучший газетный материал», «Лучший сюжет на ТВ и радио» и «Лучший плакат (рисунок, комикс, фотография)».

Работа может быть выполнена в любом жанре. Принимаются также краеведческие работы, письма, неопубликованные в СМИ материалы. К участию в конкурсе допускаются как профессиональные журналисты, историки, фотографы, литераторы, художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и школьники.

По итогам отборочного тура конкурса экспертная комиссия выберет лучшие работы. Для всех номинаций определяется только одно первое и одно второе место. За первое место предусмотрен ценный приз стоимостью не менее 15 тысяч рублей. За второе – не менее 10 тысяч рублей. Третье место достанется трем участникам (по одному в каждой номинации) со стоимостью вознаграждения не менее пяти тысяч рублей каждому.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку (можно коллективную). Форма заявки свободная, обязательным является только указание ФИО и контакта для связи. Прием работ участников проводится до 30 ноября этого года включительно. Итоги конкурса будут объявлены в первой половине декабря на официальном сайте Общественной палаты республики.

Конкурсные работы и заявки можно отправить на электронную почту пресс-службы Общественной палаты Коми: a.m.ventskovskaya@idop.rkomi.ru или по адресу: 167000, Республика Коми, ул.Интернациональная, д.108, оф.305. За более подробной информацией можно обратиться по телефону 8 (8212) 20-11-41.

Конкурс творческих работ проводится в рамках проекта «Памятник почтальону», автором которого является член Общественной палаты Республики Коми Григорий Спичак.

– Это объединяющая фигура, очень символическая, многоплановая в своем объединительном образе, – отметил писатель. – Она и для разных профессий, и для разных национальностей, и для разных времен. Без почтальона невозможно представить себе освоение севера. Задачей конкурса является как бы предварительная работа общественной памяти, для того чтобы на основе собранных материалов в будущем году объявить уже конкурс проектов памятника почтальону. Это дань памяти, честь труду и, в конце концов, правильная расстановка ценностей в сознании, ведь памятники священникам есть, воинам — есть, строителям — есть.

Игорь ПЕТРОВ