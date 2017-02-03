«Колос» и «Лесная Новь» переданы в собственность Коми

На базе принадлежащих республике санаториев «Колос» и «Лесная Новь» в Кировской области планируется организовать круглогодичные центры для отдыха и оздоровления детей из Республики Коми, а также иных категорий граждан по льготным путевкам за счет средств Фонда социального страхования.

По информации министерства имущества региона, распоряжением правительства страны федеральная доля в уставном капитале ООО «Санаторий «Колос» в размере 53 процентов передана в государственную собственность Коми. В январе 2017 года между республикой и Росимуществом подписан договор о передаче имущества, переход права собственности зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц.

Напомним, в 2016 году в Росимущество и Минэкономразвития России по поручению главы Коми Сергея Гапликова было направлено ходатайство о передаче в собственность республики санатория «Колос».

Также по иску прокуратуры Коми на основании решения Арбитражного суда Кировской области в собственность республиканского предприятия ООО «Здравницы Республики» переданы ранее отчужденные 89,62 процента доли в уставном капитале ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю.Ф. Янтарева». Соответствующая запись о переходе права собственности внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 января 2017 года.

Пресс-служба главы Коми