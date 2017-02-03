На главный пост Прилузья претендует один кандидат

17 февраля депутаты совета Прилузского района подведут итоги конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципалитета. Это место стало вакантным после того, как два месяца назад Анатолий Родов ушел в отпуск с последующим увольнением.

Напомним, Анатолий Родов был избран на должность руководителя администрации муниципалитета 28 декабря 2015 года. Ради этого поста ему пришлось сложить полномочия депутата Госсовета Коми. И ровно год спустя, 28 декабря 2016 года, местные депутаты приняли решение об объявлении нового конкурса на замещение вакантной должности. Прием документов стартовал 21 января. Но пока большого числа желающих встать во главе самого южного района Коми нет. Как сообщила пресс-служба администрации муниципалитета, документы на участие в конкурсе на замещение должности руководителя администрации Прилузья подала только Елена Нестерюк, которая сейчас занимает этот пост в качестве и.о.

Между тем прием заявлений конкурсная комиссия прекращает 10 февраля. До 15 февраля члены комиссии должны решить вопрос о допуске кандидатов к выборам.

Анна ПОТЕХИНА