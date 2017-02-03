Сыктывкарцы отметили День сурка

В минувший четверг в столице республики отметили День сурка. Веселая уличная акция прошла в библиодворике Юношеской библиотеки Коми.

В час дня 2 февраля библиотекари и студенты гуманитарно-педагогического колледжа вышли на улицу и начали очищать от снега висящего на ветвях деревьев вязаного дракона Гошу и сгребать лопатами снег в кучу. Первоначально планировалось слепить снежного сурка, но снег в этот морозный день оказался слишком рассыпчатым. Общими усилиями сгребли снежный холмик и проделали в нем нору для героя дня. В роли сурка выступил белый медведь.

– Ну нет у нас сурков, – посетовала «Республике» директор библиотеки Ольга Винниченко. – Зато есть дракон Гоша и читающий медведь Ефимий. Ведь 2 февраля по народному календарю день Ефимия.

После этого директор вынесла из библиотеки игрушечного медведя. Ефимия посадили в нору, а для пущей важности выдали ему книгу о русских обычаях, обрядах, преданиях и суевериях. Ефимий «перевернулся» в снежной берлоге с одного бока на другой и «сообщил», что уже через месяц наступит весна. Затем участники флешмоба читали книги о народных приметах: «На Ефимия солнечно – к красной, ранней весне; пасмурно – жди поздних метелей» – и стихи русских поэтов о феврале.

Артур АРТЕЕВ

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