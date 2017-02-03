Павел Балин: «Нужно вселить в людей уверенность в завтрашнем дне»

В рубрике «Живая речь» о том, как снизить миграционный отток жителей республики, рассуждает член регионального экспертного совета при Общественной приемной главы Коми Павел Балин.

«По статистике, начиная с 2000 года, республика потеряла более 200 тысяч человек. Это немногим меньше, чем население Сыктывкара. Больше всего уезжает молодежь. Многие стремятся получить образование за пределами Коми. Причем уезжают учиться не только в вузы, но и в техникумы. Безусловно, миграционный отток – проблема не только для нашей республики. Это общемировая практика: люди ищут, где лучше, переезжают из села в город, из провинциального города – в мегаполис, с севера – на юг. Также специалисты выделяют миграцию по родственным связям, то есть люди снимаются с насиженного места, чтобы воссоединиться с родственниками. Хотя это и естественные процессы, все же их нельзя пускать на самотек, и стоит делать все возможное, чтобы люди оставались на родине. И если где-то в России есть регионы с достаточно стабильной численностью населения, то у нас в Коми проблема оттока населения есть и ее надо решать. Северные города заметно пустеют, но если эти процессы не регулировать, то страна может в будущем потерять часть обжитых территорий. Уже и сейчас на севере республики активно практикуется вахтовый метод работы.

Почему те муниципалитеты, которые процветали в советское время, сейчас пустеют, а многие и вовсе расселены? Потому что у людей была работа, которой они лишились с приходом рыночной экономики. Значит, нужно обеспечить населению хорошие заработки, которые бы отличались от заработков в Центральной России, куда многие наши земляки устремляются. Нужны гарантии на будущее, уверенность в том, что населенный пункт не будет закрыт. Тогда люди будут оставаться на севере.

С точки зрения сохранения населения интересен проект включения Воркуты в Арктическую зону. Сейчас этот закон рассматривается в Госдуме. Думаю, он принесет заполярному городу много преференций, новые инвестиции.

Заслуживает внимания и опыт других регионов. К примеру, в Мурманске и Архангельске такие же проблемы, как и у нас. Их эксперты предлагают создавать в северных городах микропредприятия. Причем не торговые, а производственные, с использованием местных ресурсов. Чтобы не завозить все необходимое для производства из других регионов. Это могут быть небольшие промышленные предприятия, которые будут производить продукцию, имеющую спрос в городе, и предоставлять людям работу. Специалисты считают, что даже с учетом северного коэффициента и транспортных расходов это будет дешевле, чем завозить извне.

Интересен также опыт Дальнего Востока. Они там активно включаются в федеральные программы. В частности, в программу, предусматривающую выделение гектара земли для развития на нем какого-либо производства или для малоэтажного строительства – главное, чтобы «гектар» был освоен. Или еще вариант: предоставление льгот по ипотеке с заниженной процентной ставкой жителям тех регионов, откуда особенно утекают люди. В Дальневосточном федеральном округе предлагается также еще один интересный проект по созданию сети наукоградов и внедрению уникальных образовательных программ, по которым обучение будет осуществляться только на дальневосточных территориях. При этом акцент делается на трудовых ресурсах из регионов Сибири и европейской части России. То есть расчет на то, что туда поедут выпускники из других регионов, чтобы выучиться по этой программе и получить некий уникальный опыт, а потом там остаться. Если одновременно будут построены предприятия, работающие по этим новым технологиям, можно будет создать хороший альянс науки и бизнеса.

Интересен также опыт Татарстана. В Казани, например, создали IT-парк, где студенты и научные работники могут получить финансирование под свои стартапы. Если найдутся заинтересованные заказчики из госсектора или бизнес-среды, эти проекты могут быть профинансированы и реализованы.

Я думаю, что-то из предлагаемого вполне можно применить у нас в Коми. Нужно укрепить в людях уверенность в завтрашнем дне. Как это сделать? Вести диалог с бизнесом на предмет создания новых производств. Мне кажется, той же Инте необходимо искать новые рынки сбыта.

Есть, конечно, регионы, где уровень жизни ниже, чем в Коми. И оттуда люди едут работать к нам. Но это не решает проблемы республики, так как они нам не повышают уровень жизни региона. У нас они просто зарабатывают деньги, но тратят их у себя дома. Поэтому лучше для своих жителей создать привлекательные условия, чтобы у них не возникало желания уехать».