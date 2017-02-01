У ветеранов Коми новый лидер

На минувшей неделе сменился руководитель Коми республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Новым председателем самой многочисленной общественной организации республики стала бывший министр по социальным вопросам республики Людмила Жукова (на снимке). Она сменила на этом посту Александра Пасечника.

Выборы председателя Коми республиканского совета ветеранов состоялись 27 января в Сыктывкаре на внеочередном пленуме руководителей городских и районных ветеранских организаций. Александр Пасечник попросил снять с себя полномочия председателя, сославшись на занятость на основной работе. Во время голосования большинство присутствующих поддержали его самоотвод. Александр Пасечник предложил себе замену – бывшего министра по социальным вопросам республики, эксперта Общественной палаты Коми Людмилу Жукову. Трудовую деятельность она начинала в ухтинской школе, где работала директором, возглавляла ухтинской горком профсоюза работников образования, а потом и республиканский орган. В 1994 году стала первым заместителем министра по социальным вопросам республики, а в 1996-м возглавила ведомство, которым руководила семь лет до выхода на пенсию. Кандидатуру Жуковой поддержали большинством голосов.

– Сейчас нужно поднять авторитет и значимость ветеранской организации, – рассказала «Республике» Людмила Жукова. – Проблемными вопросами, которыми мы должны заняться, являются рост стоимости проезда в общественном транспорте и существенный рост платы за капремонт. Нужно создать юридическую службу из ветеранов юриспруденции, которые могли бы консультировать пенсионеров по волнующим их вопросам.

Также, по словам Людмилы Жуковой, в планах ветеранской организации проведение круглых столов в городах и районах.

– На эти встречи с населением нужно приглашать представителей разных министерств и ведомств, – добавила собеседник издания. – Чтобы они могли ответить на вопросы о ЖКХ, здравоохранении, социалке. Особенно такие мероприятия нужны в сельской глубинке. Мы должны чаще выезжать в районы, чтобы услышать людей и знать их проблемы. Нужно также скоординировать совместные планы с общественными организациями республики и подписать соглашения о сотрудничестве с рядом республиканских министерств и ведомств.

Как подчеркнула Людмила Жукова, общественная организация ветеранов сегодня должна быть помощником властям по всем вопросам.

Артур АРТЕЕВ

Фото телеканала «Юрган»