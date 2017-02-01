Академию госслужбы и управления возглавит Татьяна Федорова

Приказ о назначении доктора экономических наук доцента Татьяны Федоровой подписала заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Татьяна Федорова – доктор экономических наук, доцент. Стаж преподавательской деятельности – 21 год. Долгое время работала в Тульском государственном университете в должности профессора. Руководила АНО ВО «Восточно-Европейский институт экономики, управления и права» (Тула). Имеет три образования: юридическое, экономическое и в сфере оценки бизнеса.

Представляя нового ректора, Наталья Михальченкова подчеркнула, что Татьяна Федорова имеет положительный опыт руководства вузом, а также известна как высокоэффективный антикризисный менеджер в сфере высшего образования, ученый-экономист.

– Академия сегодня существует в непростых условиях конкуренции, которые продиктованы федеральным законодательством и тенденциями в сфере высшей школы, – отметила министр. – Между тем есть задачи, которые ставит перед академией руководство республики. Это продолжение полноценной и качественной реализации программ высшего образования по профильным для академии направлениям, разработка новой программы развития вуза. Академия также должна стать проектным офисом по ряду направлений развития региона в интересах администрации главы Коми, центром поддержки органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Полномочия прежнего ректора Игоря Минина, который возглавлял вуз более года, прекратились 1 февраля. Министр поблагодарила его за работу и обозначила задачи, поставленные перед новым руководством. Как рассказал «Республике» сам Игорь Минин, «для решения тех задач, которые поставило правительство перед вузом, необходимо усилить экономический блок академии, а для этого нужна новая команда. Речь идет о создании межвузовского совета по экономике». Что касается его дальнейших планов, то у него есть несколько предложений новой работы, в том числе и в самой академии, однако с выбором он пока не определился.

Галина ГАЕВА