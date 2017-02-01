Проектное управление становится нормой

В Коми определены приоритетные направления, которые лягут в основу стратегического развития региона. За внедрение плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в республике отвечает своеобразный командный штаб – региональный проектный офис. Сейчас это одно из управлений министерства экономики республики. О том, чем занимается новая структура, депутатам на заседании президиума Госсовета рассказали представители министерства экономики Коми.

Как напомнила министр экономики Марина Анисимова, традиционной системы управления уже недостаточно для того, чтобы достигать запланированных результатов эффективно и в кратчайшие сроки. Работа по внедрению проектного управления началась еще два года назад по поручению президента страны. Поначалу созданием проектного офиса занималось министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи региона, а с октября прошлого года полномочия по управлению проектной деятельностью были переданы минэкономики.

– В Коми органами исполнительной власти определен свой перечень участия в направлениях стратегического развития по 11 приоритетным направлениям России. В перечень вошли направления: «Здравоохранение», «Образование», «Моногорода», «ЖКХ и городская среда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Республиканские проекты по приоритетным направлениям «Производительность труда» и «Реформа контрольной деятельности» в настоящее время прорабатываются, – рассказала министр.

Для наглядности членам президиума были представлены проекты по двум приоритетным направлениям – «Здравоохранение» и «Образование», о чем рассказала начальник управления проектного офиса Наталья Жегунова. Первый проект позволит обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи жителям региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проживающим в труднодоступных районах.

В рамках программы уже закуплен вертолет Ми-8 и будет приобретен еще один такой же, оснащенный специальным медицинским модулем, для осуществления дополнительных экстренных эвакуаций пациентов из отдаленных населенных пунктов. Для вертолетов в 2017 году построят посадочную площадку в поселке Шудаяг Ухтинского района, чтобы доставлять больных в ухтинский филиал Центра медицины катастроф. Напомним, филиал начал функционировать с 1 января 2017 года. Все эти меры позволят к 2019 году довести охват населения, которое будет иметь возможность для экстренной эвакуации вертолетом, чтобы получить специализированную медицинскую помощь, до 90 процентов.

Проект «Рабочие кадры для экономики Республики Коми», реализуемый по направлению «Образование», призван исправить ситуацию с нехваткой квалифицированных специалистов, для чего будет модернизирована система среднего профессионального образования и внедрены новые государственные образовательные стандарты по профессиям, входящим в топ-50.

Лина Перова

Фото gsrk.ru