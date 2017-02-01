Технопарк «Кванториум» откроется осенью

В середине сентября в Сыктывкаре заработает первый в республике детский технопарк «Кванториум». 3 и 4 февраля на базе Республиканского центра дополнительного образования состоится анкетирование педагогов для работы в технопарке. Тех, кто пройдет отбор, пригласят на обучение в «Сколково» в марте этого года, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Коми.

Идея создания в республике детского технопарка обсуждалась уже давно, но конкретные очертания она обрела в 2016 году, когда была разработана концепция создания таких образовательных учреждений на территории региона. Некое ускорение процессу задал глава Коми Сергей Гапликов, дав поручение активизировать работу по созданию технопарка после мартовского республиканского образовательного форума «Образование. Государство. Общество». 15 декабря «технопарковая» концепция была утверждена распоряжением правительства региона.

Технопарк будет создан на базе Республиканского центра дополнительного образования, под него выделяются помещения общей площадью порядка 800 квадратных метров в доме №37а по улице Катаева. Обучаться здесь смогут более 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет по нескольким направлениям (квантумам). В частности, в «IT-квантуме» будут знакомить с законами в сфере IT, изучать информационную безопасность, операционные системы и программное обеспечение. «Робоквантум» направлен на формирование навыков конструирования машин и механизмов. В зоне «Автоквантума» будут заняты процессом сборки, наладки и программирования моделей. «Геоквантум» будет направлен на изучение новых технологий в области геологии, недропользования. Кроме того, планируется еще и «Биоквантум», «Дополненная и виртуальная реальность». Также в составе технопарка будет Hi-Tech цех – производственные помещения для моделирования и конструирования с современным высокоточным оборудованием, уникальным программным обеспечением.

Интеллектуальные и бизнес-партнеры технопарка: Сыктывкарский и Ухтинский госуниверситеты, группа компаний «Ренова».

Как следует из концепции развития в Коми детских технопарков, в 2018-2019 годах планируется создание еще 11 региональных «Мини-Кванториумов» на базе различных республиканских учреждений системы среднего профессионального образования.

Детские технопарки «Кванториум» создаются в семнадцати регионах России, и поскольку это соответствует федеральному курсу на приобщение подрастающего поколения к новым технологиям, воспитание научно-технической элиты, на организацию таких учреждений дополнительного образования выделяются немалые средства. В частности, распоряжением федерального правительства на технопарк в Коми выделили 57 миллионов рублей. Суммы на закупку оборудования для каждого из квантумов находятся в диапазоне от 2,6 до 6,8 миллиона рублей.

Сейчас, когда вопрос с помещением и техническим обеспечением фактически решен, стоит вопрос о наборе педагогов. Судя по официальным документам, таковых понадобится семеро. Как пояснили в минобразе региона, нужны люди с «высшим образованием, навыками пользования современными техническими средствами, знанием основ программирования и проектной деятельности, желанием и умением работать с детьми». Кандидаты на работу в детском технопарке могут подойти на анкетирование в РЦДО (Коммунистическая, д.3, каб. 403) 3 февраля к 17.00 и 4 февраля к 11.00. Справки по телефонам в Сыктывкаре: 24-23-67, 24-42-81.

Анна Потехина