Северный меридиан

Основы развития опорных зон Арктики

Освоение месторождений и развитие инфраструктуры выбраны в качестве промышленной и инвестиционной основы Воркуты – одной из опорных зон Арктики, формируемых в каждом из восьми арктических регионов России. Об этом сообщил ТАСС глава Коми Сергей Гапликов.

– Разработка новых месторождений Печорского угольного бассейна и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, реализация проекта «Белкомур», строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард, развитие других инфраструктурных проектов – вот промышленная и инвестиционная основа формируемой Воркутинской опорной зоны, – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что Коми активно сотрудничает с разработчиками федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ» и государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Предложения Коми учтены при подготовке этих документов.

– В ближайшее время – по нашей информации, уже в первом квартале 2017 года – законопроект об Арктике будет внесен на рассмотрение Госдумы, – сказал Сергей Гапликов. – Для нас очень важно не просто закрепление статуса опорной зоны, а то, какие возможности это даст как в социально-экономическом развитии Арктики в целом, так и в развитии нашей республики. Опорные зоны рассматриваются не как отдельные самостоятельные территории, получающие новые индивидуальные инструменты, а как части огромной арктической системы страны. При этом мощность эффекта синергии зависит от того, как участники госпрограммы развития Арктики договорятся о работе – конкуренции в этом, на мой взгляд, быть не должно.

По мнению главы республики, выстраиваемая система должна учитывать уже существующие и отработанные возможности и особенности каждого субъекта. Порты, дороги, районы добычи и переработки полезных ископаемых, аэропортовая сеть, жилищная инфраструктура, объекты оборонного комплекса и многое-многое другое – эти основы уже созданы в арктических регионах, их надо эффективно использовать. Руководитель региона отметил, что у правительства республики выстроены конструктивные взаимоотношения с другими арктическими регионами.

– С учетом предстоящего принятия закона об Арктике и соответствующей госпрограммы мы планируем обсудить эти вопросы на предстоящем Арктическом форуме в Архангельске в марте этого года, – подытожил Сергей Гапликов.

«Комиинформ»

Утвержденная в 2014 году разработанная Минрегионом России Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» находится на доработке Минэкономразвития РФ и будет внесена в правительство 1 февраля. В рабочем варианте доработанной госпрограммы выбрано восемь географических опорных зон: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская.

Цель создания опорных зон Арктики – производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов, реализация информационной политики и другие приоритетные задачи. Создание опорных зон предусмотрено территориальным принципом развития Арктики, который предложено использовать вместо отраслевого, как планировалось ранее. При этом приходящие в эти зоны инвесторы будут получать льготы – налоговые, таможенные и другие.