Уважаемые студенты! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем российского студенчества!

Студенческие годы – самый яркий этап в жизни каждого человека. В этот период закладываются основы дальнейших личных и профессиональных успехов. Именно образованные люди во все времена определяли прогрессивное развитие общества.

В ходе учебного процесса вы приобретаете знания, постигаете азы выбранной профессии, развиваете свои таланты, формируете научные взгляды, принимаете участие в волонтерских движениях, студенческих отрядах, общественно-политической и культурной жизни республики, внося личный вклад в ее процветание.

Республика Коми сейчас нуждается в энергичных, инициативных и целеустремленных молодых людях, готовых активно применять на практике полученные знания. Всем известно, что высшие и средние специальные учебные заведения республики выбирает и молодежь из других регионов России и зарубежных стран. И уже в ближайшее время республиканские учебные заведения должны стать площадкой для инновационного развития, причем в самом прикладном значении этого слова. Необходимый для этого фундамент, научные наработки у ведущих вузов республики уже есть. Нужен только серьезный прорыв вперед. Уверены, что все вместе мы эту задачу выполним.

Дорогие студенты, юноши и девушки, мы желаем вам значительных достижений в учебе, творческой и научной деятельности, неисчерпаемой энергии, вдохновения и верных друзей! Ставьте перед собой самые смелые цели и учитесь их достигать!

Глава Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми