Елена Дворникова: «Профстандарты узаконили»

С этого года республика в числе немногих регионов стараниями Союза промышленников и предпринимателей Коми стала пилотной площадкой по внедрению профессиональных компетенций. О том, что в связи с этим изменится для учреждений профессионального образования и работодателей, и значит ли это, что им придется переучивать своих сотрудников, «Республике» рассказала член региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив, лауреат премии правительства России в области науки и техники, и.о. заведующего кафедрой информационных систем Сыктывкарского лесного института Елена Дворникова.

– Что означает термин «профессиональные стандарты»?

– Профессиональный стандарт – это документ, содержащий описание трудовых функций работника в соответствии с его квалификацией и занимаемой должностью, а также требования к его опыту и знаниям. С 1 июля 2016 года вопросы применения профессиональных стандартов регулируются положениями статьи 195.3 Трудового кодекса России.

– Но ведь когда внедрялись федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), они уже подразумевали компетентностный подход в обучении, то есть молодой специалист уже должен владеть профессиональными компетенциями. Не совсем понятно, зачем еще нужны какие-то профстандарты.

– Набор компетенций, которым институт обязан обучить своего студента, определяет Мин-образования России в ФГОСе. Но если мы откроем, например, набор компетенций в образовательном стандарте для программиста и набор компетенций, который прописан в профессиональном стандарте, они разные и никак не состыкованы.

– Получается, в вузах готовят специалистов, которые не соответствуют профессиональным стандартам? Ведь работали же как-то раньше без этих профстандартов, готовили специалистов, и все было в порядке.

– Это зависит от вузов. Кто-то уже попытался привести учебные программы к профстандартам, кто-то нет. Но работать на данный момент мы должны по федеральным образовательным стандартам для высшего образования.

Частные компании и предприниматели до сих пор руководствуются (если руководствуются) Единым справочником квалификационных должностей. Большинство нынешних стандартов как раз написаны по тем специальностям, которые были в этом справочнике. К примеру, посмотрела я профстандарт программиста. 23 страницы ни о чем, самые общие требования, например, уметь «писать программный код интеграции программных модулей» и знать «методы и средства преобразования данных». Так этому учили студентов и 30 лет назад. Другое дело, что методы и программные средства за 30 лет существенно поменялись, но в стандарте же не сказано, на какие конкретно нужно ориентироваться.

– И все-таки кому и зачем понадобилось все это менять?

– Началось все с того, что несколько лет назад Российский союз промышленников и предпринимателей заявил о том, что сегодня вузы готовят специалистов, квалификация которых их не устраивает. Мол, существует разрыв между требованиями бизнеса и тем, что готовят вузы. Вузы ответили: «Тогда скажите нам, кого и чему учить». Вот с этого и пошла вся история с профстандартами. К этому подключилось федеральное Агентство стратегических инициатив, и государственная машина завертелась. Но где-то посередине процесса реальный бизнес понял, что ему это не надо, и все бросил. И теперь работа над профстандартами становится, так сказать, «вещью в себе».

Ходят слухи, что ФГОСы изменятся, и преподаватели должны будут в рабочих программах вместо компетенций, которые сейчас есть, указывать знания и навыки, которые предусмотрены профстандартом. Но я специально поискала: по лесному хозяйству всего шесть профстандартов, и ни одного инженерного. Как будут писать программы преподаватели кафедры лесного хозяйства? По большей части именно поэтому мы и заявились пилотной площадкой, чтобы создать в республике центр, который разработает стандарты для лесного хозяйства. Единственное, что сейчас мы можем сделать, – это написать их сами, утвердить и по ним работать.

– Непонятно, зачем тогда Коми вступила в этот проект? По принципу: главное ввязаться, а дальше видно будет?

– Речь о необходимости разработки профессиональных стандартов идет уже давно. Начата эта работа еще в 2013 году, было создано Национальное агентство по развитию компетенций (НАРК). В прошлом году НАРК рассматривало пилотные зоны по внедрению профстандартов, и мы стали одной из этих зон. Предполагалось, что на это выделят хоть какие-нибудь деньги, но пока никаких денег не дали.

– Что именно предполагалось сделать в республике в рамках этого проекта?

– В регионах должны быть созданы отраслевые советы по профессиональным компетенциям. И здесь действует принцип: кто не успел, тот опоздал. Какой регион успеет создать у себя совет, тот и рулит в этой отрасли. Поскольку в стране пока нет совета по лесопромышленности, мы пытаемся его организовать в нашей лесной республике, собрать туда ведущих специалистов и заняться разработкой стандартов в лесном хозяйстве.

Но если наши коллеги из Архангельска нас опередят, то они и будут законодателями моды. Если мы успеем быстрее, то мы будем законодателями в части профкомпетенций в лесном хозяйстве. Для республики это было бы лучше, потому что специалисты у нас есть, есть целый Коми научный центр, лесной институт, масса предпринимателей. Проблема в том, что денег на создание совета нет. Предпринимателям ничего не надо, а на энтузиазме работать никто не хочет. В прошлом году летом по инициативе Союза промышленников и предпринимателей Коми при главе республики был создан совет по внедрению профкомпетенций. Было проведено одно заседание, принято решение создать центр по профкомпетенциям, но на этом все и закончилось. Потому что у республики на это нет денег, у Союза промышленников и у Союза лесопромышленников их тоже нет. Идея-то на самом деле неплохая, но посреди ее реализации оказалось, что она никому не нужна.

– И что теперь с этим делать?

– Надо разрабатывать меры стимулирования работодателей, объяснить им, зачем им это надо. Можно предусмотреть какие-то небольшие налоговые послабления для них. Или, например, выставлять требования к квалификации поставщиков по госконтрактам, и если хочешь участвовать в государственных конкурсах, вынужден будешь аттестовать свой персонал. То есть какую-то конфетку предпринимателям надо дать, иначе им это неинтересно.

Следующий уровень после советов – это центры оценки компетенций. Эти центры могут существовать в любом месте. По идее их должны организовывать профессиональные сообщества, потому что учебные заведения не могут быть центрами оценки профессиональных компетенций. Это такой же принцип, как при сдаче ЕГЭ: вы сами учите, значит, не можете оценивать данные своим студентам компетенции.

– Что собой должны представлять эти центры?

– У нас в республике уже организуется такой центр по сварке. Люди туда будут приходить сдавать экзамены, которые состоят из теоретической и практической частей. Это сугубо коммерческие организации, экзамены они принимают за плату. При этом центр должен быть аттестован, оснащен всем необходимым оборудованием, иначе назвать себя центром оценки компетенций не удастся. Экзамены должны принимать у всех желающих. Может предприятие направить своих специалистов на эту самую оценку.

– Если требования соответствия профстандартам регулируются законом, почему процесс встал?

– Применение профстандартов является обязательным в двух случаях. Первое: если у вас профессия предполагает какие-то льготы (вредное производство, ранний уход на пенсию и т.д.), то название должности должно четко соответствовать названию должности в профессиональном стандарте, иначе не видать вам льгот. Вот этим профессиям требуется оценка компетенций.

И второе: если это строго предусмотрено законодательством. На данный момент Трудовой кодекс предполагает, что профкомпетенции будут использоваться в органах власти, в бюджетных организациях и на предприятиях, где доля собственности государства не менее 50 процентов. Всех остальных работодателей это касается сугубо рекомендательно. Более того: во всех положениях и приказах о вводе профстандартов написано, что использование профстандарта не является основой для увольнения сотрудника. Если вы по каким-то параметрам не подходите, по этому основанию вас уволить не могут. И вообще допуск сотрудника к работе все равно остается на совести работодателя. То есть никаких наказаний за неисполнение нет, и никаких пряников за исполнение – тоже.

Допустим, работодатель решил всех аттестовать по профстандарту в центре оценки компетенций и заплатил за всех деньги. Кстати, деньги достаточно немалые – от 15 до 50 тысяч за каждого сотрудника. Он все равно за это не получит никаких бонусов. Спрашивается тогда: зачем ему это надо? Вот он ничего и не делает. В то же время создана достаточно большая государственная махина, которая занимается профстандартами. И минтруд их утверждает, и куча научных коллективов эти стандарты разрабатывают. Их сейчас в стране принято уже около двух тысяч. И что? Да ничего. Там, где государство обязало, там еще их пытаются как-то внедрить. А во всех остальных отраслях эта оценка профкомпетенций – чемодан без ручки. Предпринимателям это оказалось ни к чему, хотя именно Российский союз промышленников и предпринимателей и стал инициатором создания профстандартов.

Правда, в иных случаях эта оценка компетенций бывает очень даже нужна. К примеру, несколько лет назад в Москве были случаи падения лифтов. Тогда работодатели срочно аттестовали своих работников по обслуживанию лифтов, чтобы предъявить бумагу о том, что они ни в чем не виноваты, и у них все аттестованы. Все крупные предприятия, такие как ЛУКОЙЛ, Газпром, имеют свои центры профподготовки. Они там как готовили специалистов, так и готовят, и им эти профстандарты тоже не особо нужны. Ну, допустим, мы тут у себя в Сыктывкаре создадим центр по оценке профкомпетенций специалистов по валке леса. И что? Кто-то с Удоры поедет к нам аттестовываться? Вот все это и тормозит внедрение профессиональных стандартов.

– Но ведь из года в год на всех совещаниях слышишь одну и ту же проблему: работодатели не берут на работу без опыта, а где взять опыт? Так, может, эти центры оценки профкомпетенций и стали бы заменой того самого опыта. Пришел молодой специалист в центр, его там экзаменовали и выдали документ, что он умеет хорошо выполнять ту или иную работу.

– Да, этот экзамен, конечно, повышает каким-то образом востребованность специалиста на рынке труда. Но работодатель все равно не обязан его принимать, даже при наличии этой бумаги. Ведь если профстандарт никаких бонусов работодателю не дает, его вполне можно игнорировать.

– А на подготовку специалистов в вузах эти профстандарты как-то повлияли?

– Да мы-то работаем по ФГОСам. Сейчас государство рекомендует привлекать работодателей к разработке учебных планов, что мы у себя в лесном институте успешно делаем. К тому же в государственных экзаменационных комиссиях всегда присутствуют работодатели. Сказать, что вузы не взаимодействуют с бизнесом, нельзя. Но каким образом нам помогут профстандарты, не совсем понятно. Они могут только работодателям помочь оценить профессионализм своих сотрудников. Если им это, конечно, надо. Потому что любой специалист вынужден постоянно заниматься самообразованием, если он хочет быть специалистом. Но ведь на разработку этих стандартов тратятся государственные деньги, а выхлопа-то полезного пока нет ни для кого – ни для бизнеса, ни для образования.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА