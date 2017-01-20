Хулиганы, проститутки и неформалы под одной обложкой

Курьезная история республики представлена на страницах сборника «Комиретро»

В конце XIX века в Усть-Сысольске было официально зарегистрировано пятнадцать «жриц любви», в 1922 году угрозыск раскрыл первый притон кокаинистов, а спустя четыре года столицу Коми автономии пытались перенести в Усть-Кулом. В Сыктывкаре прошла презентация сборника «Комиретро: 95 лет истории Коми, от официальной до курьезной (повседневная жизнь Коми автономии)».

От бревен до общепития

Научно-популярное издание подготовили ученые-историки Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН Игорь Жеребцов, Михаил Таскаев и Борис Колегов. Книга, тираж которой одна тысяча экземпляров, выпустило сыктывкарское издательство «Титул». По словам руководителя авторского коллектива, ответственного редактора и составителя сборника Игоря Жеребцова, идейным вдохновителем книги выступило информационное агентство «Комиинформ».

– К 95-летию республики и собственному 20-летию агентство при нашем участии запустило проект «Комиретро», – рассказал Игорь Жеребцов. – В книге представлена расширенная версия проекта. Это галерея забавных и трагических, радостных и вдохновляющих, важных и местечковых событий, поданных не только с официальной позиции, но и с точки зрения курьезов, которые по прошествии времени становятся историческими анекдотами и наиболее достоверно отражают дух эпохи.

Сборник состоит из пятнадцати больших разделов, каждый из которых посвящен определенному аспекту жизни. Начинается книга главой «К юбилею Коми автономии все бревна должны быть сплавлены!». В ней рассказывается о том, как праздновали первые юбилеи Коми автономии. Для любителей детективов будут интересны главы про криминальные ужасы и хулиганов в Коми крае.

Истории развития транспорта посвящены три последующих главы: «Первые автомобили, автодороги и правила уличного движения в Коми», «История железных дорог в Коми от «Обурбела» до «Белкомура» и «Коми летчики появились раньше, чем самолеты в Коми». Спортивной тематике посвящены главы: «Заря» коми спорта» и «Лыжи, хоккей и конские бега». По одной главе в сборнике получили пионеры, неформальные молодежные движения, пожары и пожарные, магазины, предприятия общепита и общепития, кино и телевидение. Все факты проиллюстрированы заметками из республиканских газет разных лет начиная с 1921 года. В книге использованы фотографии из личного архива Игоря Жеребцова.

Объединяющий Усть-Кулом

В книге представлена богатая коллекция малоизвестных фактов по истории республики. Например, мало кто знает, что в 1926 году всерьез обсуждался вопрос о переносе столицы автономии из Усть-Сысольска в Усть-Кулом.

«Только Усть-Кулом свяжет весь край в единое целое. Только Усть-Кулом объединит вокруг себя все части Коми», – писал журналист газеты «Югыд туй».

В том же 1926 году на коми язык перевели рассказ Джека Лондона «Эскимос Киш». К десятилетию автономии газеты призывали сплавить к празднику все бревна. В марте 1931 года в лесах Коми начался боевой штурм лесорубов. На лесозаготовки вышли более 36 тысяч человек, на вывозку леса – более 21 тысячи. На сплав выходили все организации независимо от профиля. Работали под лозунгами «Бревном в лоб генералу Миллеру, в грудь Папе Римскому!». Все три местные газеты писали только о рубке и вывозке леса. 23 августа 1931 года прошли главные юбилейные торжества: манифестация, митинг, выставка достижений народного хозяйства и парад батальона Осоавиахима. Ради торжеств в Сыктывкаре перенесли городской базар, а на его месте сделали площадь Революции. 24 августа в городе прошла Олимпиада национальных искусств, а 25 августа – на лугу Ошвидз в Кируле состоялись военно-тактические учения. В честь юбилея семьям бывших красных партизан был выписан лес на строительство, выделены персональные пенсии. В Выльгорте открыли детсад-ясли имени Домны Каликовой.

К очередному юбилею в 1936 году Виктор Савин написал областной гимн «Спасибо товарищу Сталину!». 8 сентября гимн впервые прозвучал по радио. Слушатели отметили, что «вещь выдержана в бодрых, радостных тонах и проникнута коми национальным характером». В том же году начали мостить булыжником сыктывкарские улицы, строить Дом печати, Больничный городок. А ленинградские кинематографисты сняли документальный фильм об автономии. В Кировском парке открыли ресторан «Октябрь», танцплощадку, читальный и бильярдный залы, комнату кривых зеркал. Парк обнесли забором, однако он не спас зеленые насаждения от коз и хулиганов.

В 1946 году – в год 25-летия республики – в Кочпоне открылся Свято-Казанский храм. Он стал первым восстановленным приходом в Коми АССР. Тогда же Красную площадь в Сыктывкаре переименовали в Юбилейную.

Тридцатилетний юбилей запомнился появлением в Сыктывкаре первой асфальтовой улицы. Повезло Совнаркомовской улице (ныне Карла Маркса). Асфальт варили из албанского и германского битума, но он крошился. В 1961 году до Сыктывкара дотянули ветку железной дороги, а на площади заложили памятник Ленину.

Бандитский Усть-Сысольск

Полиция в Усть-Сысольске появилась тогда, когда столица Зырянского края обрела статус города – в 1780 году. В 1837 году появились сельские полицейские – становые приставы. В Усть-Сысольске имелась своя тюрьма на тридцать мест, половина которых обычно пустовала.

Помимо всего прочего в обязанности полиции входил надзор за проститутками. В 1881 году в Усть-Сысольске было официально зарегистрировано пятнадцать «жриц любви» в возрасте от 20 до 34 лет. Все незамужние, в основном крестьянки, но были и горожанки, и солдатские дочки. Стаж работы у самых опытных достигал 14 лет. Жили они на съемных квартирах. В 1891 году в городе числилось шесть женщин вольного поведения, а через шестнадцать лет – тринадцать.

После революции в Усть-Сысольске появилось много жуликов, самозванцев, бандитов. Летом 1918 года газета «Зырянская жизнь» информировала, что в Усть-Сысольске есть улицы и местечки, жители которых поголовно были ограблены, а воры среди белого дня очищают погреба, амбары и чуланы, тащат все, что попадет под руку.

Осенью 1922 года Усть-Сысольский угрозыск раскрыл первый притон кокаинистов в городе. Наркоманы играли в карты и занимались кражами. Один из кокаинистов служил в уголовном розыске и сумел скрыться. Весной 1937 года в Сыктывкаре банда воров ограбила за одну ночь несколько магазинов и сельпо на окраинах города. Брали фотоаппараты, гармошки, одежду, обувь, парфюм. Преступников арестовали на борту парохода, отплывающего из Сыктывкара.

В 1925 году пять жешартских девушек попали в «сексрабство» в Ленинград. Днем они бесплатно работали на трикотажной фабрике, а ночью обслуживали клиентов публичного дома при фабрике. В августе 1926 года притон проституток раскрыли в Усть-Сысольске. Хозяйка притона получила три года. В середине 1930-х притоны и «малины» в Сыктывкаре раскрывали с завидной регулярностью. В двадцатые и тридцатые годы в Коми крае бурным цветом расцвело бытовое хулиганство. Краевед Андрей Цембер в 1934 году сокрушался по этому поводу: «…то нос отрезали у бабы, стоящей в очереди, то пырнули ножом мужика у винной лавки. Все этим занимается шпана, которую заселили в Коми область». Только к началу 1940-х годов хулиганству в СССР был нанесен решительный удар. За брань в общественном месте давали год тюрьмы, а за хулиганство – пять лет.

Игры неформалов

Завершает книгу глава о неформальных объединениях молодежи, которые в советское время сокращенно называли НОМами. Первое из них появилось в Сыктывкаре еще в конце семидесятых годов. Тогда группа десятиклассников сыктывкарской школы №4 организовала «Национальную партию Коми (сталинцев)», одной из задач которой была «борьба» за преобразование Коми АССР в Коми ССР. Школьники придумали конституцию Союзной республики и сочинили ее гимн. В СГУ и КГПИ в советские годы появились странные формирования студентов, такие как «Тайное общество котов» (ТОК), «Тайное общество псов-автомобилистов», «Ассоциация сверкающих аполлонов», Рокландия и другие. Организатором некоторой части этих тайных обществ выступал автор книги «Комиретро», а в те годы еще студент истфака Игорь Жеребцов.

Многие произведения «котов» и «псов-автомобилистов» публиковались в студенческих стенгазетах того времени. Студенты писали целые романы, громкая читка которых на студенческих посиделках скрашивала досуг в общежитиях филфака и истфака университета. В 1982 году на филфаке университета был организован клуб ПИТОН, название которого расшифровывалось как «Первое интеллектуальное творческое объединение начинающих». В середине 1980-х все вышеназванные студенческие формирования прекратили свое существование в связи с окончанием вузов их участниками. В 1990-х годах многие участники НОМ были в рядах «Партии любителей пива РК», «Партии роялистов РК», в СЛОНЕ (Союз людей за образование и науку).

Наибольшую известность из сыктывкарских неформальных объединений приобрел Клуб любителей фантастики «Цивилизация Гэйм», созданный в 1974 году в селе Ыб. Его члены создавали модель истории планеты Гэйм – своеобразной параллельной Земли. Также сельские школьники играли в золотоискателей Джека Лондона. Золотые самородки заменяли белемниты. В 1989 году члены ыбского КЛФ начали издавать журнал «Хабар». Тираж сам-издатовского журнала достигал 150 экземпляров. В те же 90-е годы сыктывкарский индианист Анатолий Сидоров запустил свой самиздатовский проект – журнал «Томагавк».

Артур АРТЕЕВ

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