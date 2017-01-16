Золотой дебют Юлии Белоруковой

Лыжница из Сосногорска впервые победила на этапе Кубка мира

На пятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2016/17, который состоялся в итальянском Тоблахе 14-15 января, в составе сборной России в командном спринте успешно выступила лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова. В паре с Натальей Матвеевой она впервые в карьере выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира.

Первый соревновательный день принес золото Наталье Матвеевой в индивидуальном спринте свободным стилем, Юлия Белорукова лишь замкнула тридцатку лучших лыжниц мира. А вот 15 января в командном спринте фристайлом спортсменки взяли золото совместными усилиями.

На протяжении гонки россиянки держались близко к пелотону, ведя борьбу с сильными норвежками, шведками и немками. На последней передаче эстафеты Юлия Белорукова и Наталья Матвеева замешкались, потеряв несколько секунд. Однако опытная Матвеева смогла догнать лидеров и ближе к финишной прямой уже буквально дышала им в спину. Благодаря впечатляющему ускорению она вырвала первое место в плотной борьбе со шведкой Ханной Фальк и норвежкой Майкен Касперсен Фаллу.

Юлия Белорукова – воспитанница сосногорского тренера Александра Ветрова. Именно он подготовил и другую известную лыжницу из Сосногорска 31-летнюю Юлию Иванову. В паре с Ивановой 30-летняя Наталья Матвеева завоевала серебряную медаль в спринте свободным стилем на сочинском этапе Кубка мира в сезоне-2012/13.

– Юлия еще достаточно молодая лыжница (гонщице 21 год – авт.), но результаты уже отличные. Она хорошо зарекомендовала себя с начала сезона, и, конечно, мы ожидали от нее попадания в число лучших. В составе российской команды на сборах в Италии они, видимо, хорошо поработали. У Юлии есть огромное желание добиваться больших результатов. Думаю, теперь можно ждать от нее побед и в индивидуальных гонках, – рассказал «Республике» главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин.

Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Ульрисехамне 21-22 января. В программе – дистанционные гонки свободным стилем и смешанные эстафеты.

Ярослав СЕВРУК

Фото ФЛГР