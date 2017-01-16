Аутсайдеры останутся в элите

В минувшие выходные мини-футбольные команды «Ухта» и сыктывкарская «Новая генерация» потерпели очередные поражения в чемпионате российской суперлиги. Ухтинцы уступили клубу «Газпром-ЮГРА» со счетом 1:2, сыктывкарцы проиграли «Сибиряку» 0:1.

В этом сезоне команды плотно обосновались внизу турнирной таблицы, став явными аутсайдерами. Но министр спорта Коми Николай Бережной убежден, что клубы сохранят места в элите мини-футбола России. Об этом он сообщил на недавней встрече с журналистами.

Бороться за высокие места в турнирной таблице в этом сезоне сыктывкарская команда не может в связи с оттоком легионеров, который произошел из-за сокращения финансирования. Ухтинская же команда проводит второй сезон в элитном дивизионе, занимая уже привычное для себя последнее место. Для Коми, по словам Николая Бережного, важно иметь клубы в элитном дивизионе, чтобы болельщики имели возможность видеть лучшие команды России в своих городах и поддерживать любимцев на домашних трибунах, так как «в регионе у людей вообще не так много развлечений».

Как отметил Николай Бережной, клубы из Коми имеют базы для подготовки собственных воспитанников и должны делать упор именно на этом, а финансирование для этого у них есть. Однако, по его мнению, «Новой генерации» необходимо работать над восстановлением дочерней команды «Бумажник», приостановившей выступления осенью 2016 года.

– Средства, чтобы команды играли, есть. Если речь идет об очень больших суммах, то это совсем другая история, – сказал Николай Бережной. – «Новую генерацию» продолжает поддерживать компания Монди СЛПК, выполняя свои обязательства и уже подтвердив финансирование на этот год.

По поводу «Ухты» Николай Бережной сказал, что общался с руководством клуба и его заверили, что команда также продолжит выступать в суперлиге.

Ярослав СЕВРУК