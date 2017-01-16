«Строитель» продолжает лидировать

Сыктывкарский «Строитель» провел очередные матчи в первенстве высшей лиги по хоккею с мячом. Подопечные Павла Франца дважды переиграли нижегородский «Старт-2» в гостевых играх 14 и 15 января.

В первом матче «Строитель» лидировал со счетом 5:2, во втором – 9:3. Накануне матчей клуб усилился двумя игроками из клуба суперлиги – хабаровского «СКА-Нефтяника». Нападающие Виталий Усов и Владимир Власюк будут играть в «Строителе» до конца сезона по соглашению об аренде.

После 16 игр в высшей лиге «Строитель» уверенно лидирует, имея в своем активе 39 очков (13 побед и три поражения). Ближайшим преследователем клуба из Коми является красногорский «Зоркий», у которого 31 очко.

Следующие матчи сыктывкарцы проведут 18-19 января в Ульяновске против местного клуба «Волга-Черемшан».

Ярослав СЕВРУК