В центре Сыктывкара торговали «фанфуриками»

С 26 декабря полиция ежедневно проводит рейды по выявлению торговых точек, торгующих запрещенными спиртосодержащими жидкостями. В одном из таких рейдов принял участие и корреспондент «Республики».

Напомним, 23 декабря главный государственный санитарный врач России принял постановление о приостановлении на 30 суток розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Такие меры приняли для противодействия распространению спиртосодержащих жидкостей, употребление которых приводит к отравлениям. В декабре в Иркутске после употребления подобного зелья скончались более 70 человек.

Однако не все бизнесмены Сыктывкара «вняли» предписанию главного санитарного врача. В столичное управление полиции регулярно поступают сообщения жителей города о том, что в той или иной торговой точке продают запретные «фанфурики». Вот и в пятницу полицейские отправились в рейд по информации, полученной от граждан. Ларек, в котором жители города заметили продажу запретного товара, располагается почти в центре Сыктывкара – буквально в двух шагах от улицы Коммунистической.

Сначала стражи порядка при помощи сознательного гражданина провели «контрольную закупку». Гражданин, вызвавшийся помочь полиции, без труда купил пузырек «косметического лосьона», который, как гласит надпись на этикетке, содержит 75 процентов этилового спирта и ионы серебра. Стоит такой товар 25 рублей, полицейские сообщили, что в других торговых точках стоимость «фанфурика» доходит до 35 рублей. Себестоимость флакона – всего шесть рублей, поэтому нетрудно понять, насколько выгодна такая торговля. Ясно, что жидкость с высоким содержанием спирта большинство поклонников такого рода продукции покупают отнюдь не для ухода за кожей. Пьяниц привлекает прежде всего низкая цена, а о смертельной опасности зелья они не задумываются.

После того как закупщик вернулся с запретным товаром, полицейские попытались получить объяснения у продавщицы, но женщина заявила, что лосьон не продавала, в ассортименте только разрешенная к продаже продукция. Проверить ее слова не удалось, поскольку в киоск она стражей порядка не пустила, забаррикадировалась и выключила свет. Сотрудники полиции Сыктывкара пояснили, что, поскольку речь идет не о преступлении, а об административном правонарушении, ворваться в помещение они не могут, но это не освободит владельца торговой точки от ответственности. Владелец известен, в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении, наказание за которое – штраф.

Случайный прохожий, судя по его словам, житель соседнего дома, увидев у торговой точки полицейских, подтвердил, что тут торгуют запретным товаром, с утра и до вечера у киоска можно увидеть подвыпивших людей. Словно в подтверждение его слов у киоска появился мужчина не слишком презентабельного вида. Он направился было к окошку, но, увидев людей в форме, спешно ретировался.

Заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства столичного управления МВД России Александр Патов подчеркнул, что пока действует постановление о приостановлении торговли спиртосодержащей продукцией, полицейские будут выезжать в рейды ежедневно. Если срок действия документа продлят, рейды продолжатся.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА